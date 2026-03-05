Wall Street dans le rouge, le Moyen-Orient préoccupe

par Sabrina Valle

La Bourse de New York a fini en baisse jeudi, au sixième jour du conflit au Moyen-Orient, alors que les prix du pétrole ont grimpé et que les investisseurs s'inquiétaient d'un regain de l'inflation laissant aussi peser un doute sur l'assouplissement de la politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed).

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 1,61% à 47.954,74 points.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 0,56% à 6.830,71 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 0,26% à 22.748,99 points.

La propagation du conflit à travers le Moyen-Orient a alimenté jeudi les préoccupations à propos du détroit d'Ormuz, voie cruciale pour l'approvisionnement en énergie, où le trafic maritime s'est réduit en raison des menaces de tirs de missiles et de drones.

Cela a poussé les prix du brut américain CLc1 à 81 dollars par baril, soit un pic depuis juillet 2024, tandis que le Brent

LCOc1 a pris 4,9% à 85,41 dollars.

Les traders craignent que l'inflation progresse et que la croissance économique ralentisse si les perturbations dans le détroit d'Ormuz venaient à perdurer.

"Il suffit de regarder le pétrole aujourd'hui pour comprendre pourquoi le marché boursier est en repli", souligne Michael Antonelli, stratégiste chez Baird Private Wealth Management. "Le marché tente d'évaluer combien de temps le conflit va durer".

Malgré le lancement samedi de la campagne militaire des Etats-Unis et d'Israël en Iran, qui a donné lieu à des ripostes de Téhéran à travers la région, Wall Street n'a pas subi cette semaine un recul aussi important que les bourses européennes et asiatiques, en grande partie grâce aux gains des valeurs technologiques après leurs pertes de février.

Les prévisions solides communiquées par Broadcom AVGO.O ont contribué à atténuer jeudi la baisse à Wall Street. Le fabriquant de semiconducteurs a pris 4,8%.

A l'inverse, des titres financiers comme JPMorgan Chase

JPM.N et Goldman Sachs GS.N ont pesé sur le Dow Jones.

En raison des pressions sur les prix, les investisseurs s'attendent à ce que la Fed repousse à octobre la baisse des taux de 25 points de base qui était initialement anticipée en juillet, selon des données LSEG.

(Rédigé par Jean Terzian)