Wall Street dans le rouge : l'alerte de Goldman Sachs et Morgan Stanley; Palantir chute

(AOF) - Les marchés actions américains ont fortement reculé à la clôture de la séance, après une nouvelle vague de résultats d'entreprises. Les investisseurs retiennent surtout la mise en garde de Goldman Sachs et Morgan Stanley sur une possible correction sévère des marchés. Le shutdown est entré dans son 35ème jour et égale le record établi durant le premier mandat de Donald Trump. Côté valeurs, Palantir Technologies a dévissé malgré le relèvement de ses objectifs annuels pour la troisième fois de l'année. Le Dow Jones a perdu 0,53% à 47085 points et le Nasdaq s'est replié de 2,04% à 23348 points.

Palantir Technologies a relevé ses objectifs annuels pour la troisième fois de l'année après avoir annoncé son 9e trimestre consécutif d'accélération de la croissance de son chiffre d'affaires. En dépit de cette prouesse, l'action de l'entreprise de logiciels d'analyse de données à grande échelle a décroché de 7,94% à 190,74 dollars et a affiché l'un des replis les plus prononcés de l'indice S&P500. Palantir Technologies affiche cependant un gain de plus de 152% depuis le début de l'année et une valorisation stratosphérique.

Les chiffres économiques du jour

Aucune publication d'importance n'est attendue ce jour.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Apollo Global Management

Apollo Global Management a publié des profits plus élevés que prévu. Au troisième trimestre, le gestionnaire d'actifs a généré un bénéfice net de 1,712 milliard de dollars, soit 2,82 dollars par action, contre respectivement 787 millions de dollars, un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action est ressorti à 2,17 dollars, surpassant nettement le consensus de 1,9 dollar. Les fee related earnings, qui mesurent le résultat récurrent de l'activité de gestion d'actifs, ont progressé de 22,8%, à 652 millions de dollars.

DiamondBack

Au troisième trimestre 2025, Diamondback Energy a généré un chiffre d'affaires de 3,924 milliards de dollars, contre 2,645 milliards de dollars un an plus tôt. Le bénéfice net s'est élevé à 1,08 milliard de dollars, contre 708 millions de dollars un an auparavant. Le bénéfice par action de base s'établit à 3,51 dollars, contre 3,19 dollars l'année précédente. En glissement annuel, l'Ebitda ajusté est en hausse, passant de 1,656 milliard de dollars, à 2,408 milliards de dollars. Le conseil d'administration a déclaré un dividende de base en numéraire de 1 dollar par action.

Ferrari

Au troisième trimestre, les comptes de Ferrari ont poursuivi leur amélioration. Sur la période, la marque au cheval cabré a livré 3 401 véhicules, contre 3 383 un an plus tôt. Le bénéfice net a augmenté de 2%, à 382 millions d'euros, pour un bénéfice par action en progression de 3%, à 2,14 euros. En parallèle, le profit opérationnel (Ebit) s'est élevé à 503 millions d'euros, soit une hausse de 8%. L'Ebitda a progressé de 5% à 670 millions d'euros.

Marriott

Sur la période de juillet à septembre, le groupe hôtelier américain Marriott a vu son bénéfice net progresser de 24,66%, à 728 millions de dollars. Le bénéfice par action dilué s'est établi à 2,67 dollars, contre 2,07 sur les trois mois précédents. Enfin, le RevPAR (le revenu par chambre disponible) a connu une très légère croissance de 0,5%. Pour le quatrième trimestre, le bénéfice par action dilué est attendu entre 2,54 et 2,62 dollars, pour un objectif annuel compris entre 9,98 et 10,06 dollars.

Pfizer

Pfizer a publié des résultats trimestriels en baisse, mais globalement encourageants. Au troisième trimestre, son bénéfice net a fondu de 21%, à 3,541 milliards de dollars, tandis que son bénéfice ajusté et dilué par action s'est installé à 0,87 dollar, contre 1,06 auparavant et des attentes à 0,66 dollar. Au niveau du chiffre d'affaires, il a atteint 16,654 milliards de dollars, là où le consensus tablait sur 16,8 milliards de dollars. Le laboratoire en a profité pour réviser certains de ses objectifs annuels.

Sarepta

Sarepta a indiqué que le critère d'évaluation principal de l'étude Essence de phase 3, évaluant l'efficacité et la tolérance d'Amondys 45 et Vyondys 53 chez des patients atteints de dystrophie musculaire de Duchenne, n'avait pas été atteint. Toutefois, malgré cet échec, la société prévoit de rencontrer les autorités sanitaires américaines (FDA) afin de de discuter d'une éventuelle conversion du statut d'approbation accélérée vers une approbation traditionnelle pour ses traitements.

Spotify

Spotify a fait part d'une performance solide au troisième trimestre. Le géant suédois du streaming a publié un chiffre d'affaires en croissance de 7% sur la période, à 4,3 milliards d'euros et supérieur aux attentes (4,2 milliards d'euros). Le bénéfice net s'est élevé à 899 millions d'euros contre 300 millions un an plus tôt et le bénéfice d'exploitation, indicateur de rentabilité privilégié par le groupe, a progressé de 28% à 582 millions d'euros, contre 485 millions attendus.

Starbucks

Starbucks a fait savoir qu'il allait céder le contrôle de ses activités en Chine à la société hongkongaise Boyu Capital. La transaction est évaluée à 4 milliards de dollars. Cette opération, qui représente l'une des plus importantes cessions d'une filiale chinoise par une entreprise mondiale de consommation ces dernières années, passe par la création d'une société commune dans laquelle la marque américaine ne conservera que 40 %.

Vertex Pharmaceuticals

Vertex Pharmaceuticals a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Sur la période de juillet à septembre, la société a vu son bénéfice net par action ajusté atteindre 4,80 dollars, contre 4,38 dollars un an plus tôt, alors que le consensus tablait sur 4,57 dollars. Le bénéfice net trimestriel s'est quant à lui élevé à 1,082 milliard de dollars, soit une progression de 3,54% par rapport au troisième trimestre 2024.