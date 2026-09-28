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Wall Street dans le rouge faut d'avancées en Iran
information fournie par Reuters 28/09/2026 à 22:36

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La Bourse de New York a terminé en baisse lundi après le rejet par le président Donald Trump d'une proposition iranienne visant à mettre fin au conflit, qui a provoqué une flambée des cours du pétrole, ravivé les inquiétudes concernant l'inflation et poussé à la hausse les rendements des bons du Trésor américain.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,67%, ou 347,11 points, à 51.481,51 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a perdu 59,72 points, soit 0,77% à 7.683,69 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de -248,34 points, soit 0,92% à 26.820,381 points.

L'Iran avait annoncé la semaine dernière, lors de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, une proposition de paix, précisant qu'elle avait été transmise aux Etats-Unis par l'intermédiaire de médiateurs qataris. Donald Trump a déclaré samedi avoir rejeté cette offre, mais a dit dimanche à Axios qu'il s'attendait à ce que les négociateurs américains poursuivent les discussions cette semaine.

La hausse des prix de l'énergie a ainsi ravivé les inquiétudes concernant l'inflation et la perspective de nouvelles hausses des taux d'intérêt par la Réserve fédérale.

Les investisseurs ont toutefois trouvé un certain répit sur le front commercial après le sommet entre la Chine et les Etats-Unis qui s'est achevé la semaine dernière, au cours duquel les deux partenaires commerciaux sont convenus de réduire les droits de douane imposés sur 60 milliards de dollars de biens importés de part et d'autre.

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