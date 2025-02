Wall Street: dans le rouge, commerce et 'techs' pèsent information fournie par Cercle Finance • 05/02/2025 à 15:19









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en baisse mercredi matin, pénalisée par les inquiétudes entourant toujours les questions commerciales et par les difficultés du secteur technologique, qui recule après les résultats décevants d'Alphabet et d'Uber.



Une demi-heure avant l'ouverture, le 'future' sur l'indice Dow Jones parvient à limiter son repli autour de 0,1%, mais celui sur le Nasdaq 100 perd plus nettement 0,7%, annonçant un début de séance dans le rouge.



Les marchés d'actions américains avaient fini dans le vert hier, sous l'effet de rachats à bon compte, mais l'absence de progrès sur le front commercial fait redouter un conflit susceptible de durer et de porter préjudice à la croissance mondiale.



'La réalité, c'est que des risques fondamentaux perdurent', souligne Scott Chronert, stratégiste chez Citi.



'Avec comme conclusion que les risques liés aux tarifs douaniers se répercutent principalement au niveau des valeurs individuelles ou des secteurs d'activité', explique l'analyste.



Au-delà de la perspective d'un conflit commercial qui menace de traîner en longueur et d'agiter les marchés pendant de longues semaines, voire de longs mois, des résultats sans saveur pèsent aussi sur la tendance.



Les investisseurs ont mal accueilli, hier soir, la publication des comptes trimestriels d'Alphabet, qui a dévoilé un chiffre d'affaire trimestriel moins élevé qu'espéré, tout particulièrement dans le 'cloud' où ses ventes se sont établies à 11,96 milliards de dollars contre 12,2 milliards prévus par le consensus.



Le titre de la maison-mère de Google chutait de plus de 7% en transactions électroniques suite à ces chiffres.



Autre valeur attendue en baisse, Uber a dévoilé ce matin des résultats de 4ème trimestre supérieurs aux attentes, mais présenté des perspectives laissant entrevoir un ralentissement de sa croissance au 1er trimestre.



Côté statistiques, le secteur privé a créé 183.000 emplois en janvier, d'après le cabinet de services aux entreprises ADP, qui pointe toutefois une 'dichotomie sur le marché du travail'.



Selon ADP, les secteurs faisant face aux consommateurs ont tiré les embauches à la hausse, alors que les créations de postes se sont montrées plus faibles dans les services aux entreprises et la production.



Le déficit commercial s'est quant à lui envolé à 98,4 milliards de dollars en décembre, par rapport à 78,9 milliards le mois précédent, selon le Département du Commerce.



Les investisseurs attendent maintenant de prendre connaissance de l'indice ISM des services, qui paraîtra peu après l'ouverture.



Les litiges commerciaux du moment et les craintes de voir la croissance mondiale en pâtir créent un climat d'aversion pour le risque qui pousse les investisseurs à se détourner des actions au profit d'actifs jugés plus sûrs, comme les emprunts d'Etat.



Le rendement de l'emprunt américain de référence, le papier à dix ans, revient à des plus bas de plus d'un mois ce matin, non loin du seuil de 4,45%.



En dépit de l'absence d'avancées dans l'épineux dossier du commerce, le dollar recule, ce qui permet à l'euro de revenir au contact de 1,0410, les investisseurs préférant placer leur argent dans l'obligataire et l'or.



Le métal jaune aligne une troisième séance consécutive de progression et atteint, au-delà de 2879,1 dollars l'once, de nouveaux sommets historiques.



La crainte d'une guerre commerciale internationale et de ses répercussions imaginables sur la demande de brut déclenche des dégagements sur le pétrole.



Le baril de brut léger texan (WTI) cède plus de 1% à 71,9 dollars en attendant la parution, dans le courant de la matinée, des chiffres des stocks hebdomadaires américains.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.