Wall Street: dans le flou avant les élections allemandes information fournie par Cercle Finance • 21/02/2025 à 15:16









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir sans réelle tendance vendredi, les investisseurs ne souhaitant pas trop s'engager avant de connaître les résultats des élections législatives allemandes prévues ce dimanche.



Les 'futures' sur les principaux indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street sur une note prudente, allant d'un repli de 0,5% à un gain de 0,3%.



La tendance pourrait un peu s'animer dans le courant de la matinée avec la publication de l'indice d'activité PMI, puis de la confiance des consommateurs du Michigan et des ventes de logements anciens.



Une certaine prudence domine toutefois à 48 heures des élections parlementaires en Allemagne, à l'issue d'une semaine erratique marquée par l'inscriptions de nouveaux records par le S&P 500 mais aussi par les résultats décevants de Walmart et un retour des craintes commerciales.



Au vu des derniers sondages, le bloc conservateur CDU/CSU devrait arriver en tête des sondages, avec 28% à 30% des suffrages, devant le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD) crédité de 20% à 24% des voix.



Concrètement, l'actuel chancelier social-démocrate, Olaf Scholz, devrait perdre son poste au profit de Friedrich Merz, le chef de la coalition de droite et favori du scrutin.



Si les marchés ont tendance à réagir positivement à une victoire de la CDU/CSU, perçue comme favorable à un environnement économique stable, certains analystes estiment que le pays a aujourd'hui besoin d'un véritable électrochoc.



'On espère que les élections de dimanche produiront un gouvernement désireux d'augmenter les dépenses budgétaires et d'entreprendre des réformes structurelles significatives', soulignent les équipes de la banque privée suisse J.Safra Sarasin.



Les Bourses européennes sont orientées à la hausse en attendant les résultats des élections allemandes, qui s'annoncent déterminants pour la reprise de la croissance de la première économie d'Europe.



Les places du Vieux Continent sont cependant freinées par des indices PMI d'activité qui confirment que la croissance patine toujours dans la zone euro.



Sur le marché des changes, le dollar en profite pour reprendre un peu de terrain face à l'euro, autour de 1,0475, après que la monnaie unique a franchi le seuil de 1,05 dans la nuit.



Le rendement des emprunts d'Etat à dix ans repasse sous la barre de 4,50%, autour duquel il évolue depuis maintenant quasiment un mois.



Après quatre séances consécutives de hausse, le marché pétrolier se replie suite à l'annonce hier d'une baisse des stocks de brut aux Etats-Unis.



Le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd 0,5% à 72,1 dollars





