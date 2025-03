Wall Street: dans la foulée du rebond de la semaine passée information fournie par Cercle Finance • 24/03/2025 à 14:24









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait poursuivre lundi son redressement amorcé la semaine passée, en dépit de la perspective d'un maintien de l'offensive commerciale lancée par l'administration Trump.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices boursiers new-yorkais signalent une ouverture en hausse d'environ 1%, dans la lancée du rebond entamé la semaine dernière.



Sur l'ensemble de la semaine écoulée, le Dow Jones avait repris 1,2%, tandis que le S&P 500 avait crû de 0,5% et que le Nasdaq avait progressé de 0,2%.



Les marchés d'actions américains ont ainsi réussi à mettre fin à une série de quatre semaines consécutives dans le rouge, qui avaient auparavant ramené le S&P 500 en territoire de correction.



Malgré ce léger mieux, les incertitudes persistantes entourant les relations commerciales - qui restent toujours le facteur dominant sur les marchés - laissent les investisseurs sur le qui-vive.



Vendredi, la Maison Blanche a confirmé que la mise en place des nouveaux droits de douane 'réciproques' serait bien effective le 2 avril et que cela ferait rentrer les Etats-Unis 'dans une nouvelle ère'.



Mais les annonces des dernières heures comportent plusieurs motifs de soulagement, à commencer par la possibilité de surtaxes relativement limitées et de l'exemption de certains secteurs ou pays.



Le président américain lui-même a reconnu qu'il comptait faire preuve de 'flexibilité' dans l'instauration de ces nouveaux tarifs.



D'après une étude réalisée la semaine dernière par Deutsche Bank auprès de 400 investisseurs, 62% d'entre eux s'attendent à ce que la politique commerciale de Trump s'avère moins sévère que ses promesses de campagne.



Au-delà de la question des droits de douane américains, les investisseurs comptent sur la série d'indicateurs économiques attendus ces prochains jours pour permettre à New York de poursuivre son rebond.



Ils scruteront notamment vendredi l'indice des dépenses de consommation personnelle (PCE) pour voir si le rythme de l'inflation s'apaise, ce qui augmenterait les chances que la Fed décide de baisser ses taux rapidement.



Les marchés avaient salué la semaine dernière des propos tenus par le patron de la Fed qui avait déclaré qu'à son avis, la remontée de l'inflation due à l'implantation de nouveaux droits de douane ne serait que 'passagère'.



Sur fond d'inquiétudes sur la croissance américaine, les intervenants espèrent aussi que les indicateurs au programme de la semaine reflèteront un relatif dynamisme de l'activité, notamment du côté de la consommation.



Les chiffres des dépenses des ménages, qui paraîtront vendredi en même temps que le PCE, devrait ainsi ressortir en hausse de 0,7% en février, à la faveur entre autres d'une hausse de 0,4% de leurs revenus.



D'un autre côté, des indicateurs reflétant une activité dynamique pourraient refroidir les marchés, de peur que cela n'incite la Réserve fédérale à ne pas réduire ses taux à l'issue de sa réunion du mois de juin, un scénario désormais largement anticipé par le marché.



Sur le marché obligataire, les rendements des emprunts d'Etat de référence varient peu, autour de 4,30% pour les Treasuries américains à dix ans, en dépit des interrogations sur les orientations commerciales de Washington.



Le dollar ne bouge pas beaucoup non plus, ce qui permet à l'euro de continuer à osciller autour de la barre de 1,0830, comme vendredi dernier.



Les cours du brut poursuivent leur redressement de la semaine passée dans l'espoir que les indicateurs économiques prévus cette semaine rassurent quant à la solidité de l'activité et l'évolution de la demande.



Le baril de brut léger américain (WTI) avance de 0,6% à 68,7 dollars.





