Wall Street consolide après ses records, la tech toujours bien orientée

La Bourse de New York a ouvert en baisse modérée mardi au lendemain des records en clôture du S&P 500 et du Nasdaq, ce qui donne lieu logiquement à des prises de bénéfice, mais le secteur des nouvelles technologies reste bien orienté avec notamment les solides résultats de Hewlett Packard Enterprise (HPE).

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 137,46 points, soit 0,27%, à 50.941,42 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 14,06 points, soit 0,19%, à 7.585,90 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC cède 68,09 points, soit 0,25%, points, à 27.018,71.

Les trois grands indices boursiers américains ont terminé dans le vert lundi avec une huitième séance consécutive de hausse pour le S&P 500 et du Nasdaq, à la faveur notamment d'une envolée de Nvidia NVDA.O , qui a dévoilé un nouveau processeur destiné à implémenter l'intelligence artificielle (IA) directement dans les ordinateurs personnels.

Le compartiment technologique .SPLRCT progresse encore mardi, de 0,47%, avec un bond de 32,75% de HPE HPE.N qui a avancé de deux ans ses objectifs financiers à long terme. Son concurrent SuperMicro Computer SMCI.O gagnent 8,45%

Marvell Technology MRVL.O s'envole de 19,49% après que Jensen Huang, le directeur général de Nvidia NVDA.O (+0,89%), a présenté le fabricant de puces comme la prochaine entreprise à atteindre le cap des 1.000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Nvidia y a investi deux milliards de dollars en mars.

Microchip Technology MCHP.O bondit de 6,97% à la suite de ses prévisions optimistes concernant les revenus des centres de données.

"Cela confirme la demande insatiable que nous constatons dans tous les secteurs pour l'IA. Chaque jour, il semble qu'une entreprise différente annonce des signes incroyables que cette vague d'IA est bel et bien là", relève Ryan Detrick, stratège en marchés chez Carson Group.

Alphabet GOOGL.O , en revanche, recule de près de 4%, après avoir annoncé son intention de lever 80 milliards de dollars afin de financer le développement de son infrastructure d'IA.

Sur le plan géopolitique, les investisseurs attendent de nouveaux développements relatifs au conflit au Moyen-Orient après que le président américain Donald Trump et le Liban ont annoncé lundi un cessez-le-feu partiel entre le Hezbollah et Israël.

Côté indicateurs économique, la publication à 14h00 GMT de l'enquête Jolts sur les offres d'emploi aux Etats-Unis, prélude au rapport mensuel officiel en la matière, prévu vendredi, pourrait influer la tendance, à deux semaines de la réunion de politique monétaire de la Fed.

Le marché scrutera également les propos de Beth Hammack, présidente de la Fed de Cleveland et membre votant du comité de fixation des taux, à l'affût de signes sur les perspectives sur les coûts d'emprunt.

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(Rédigé par Claude Chendjou; avec la contribution de Medha Singh et Twesha Dikshit à Bangalore; édité par Benoit Van Overstraeten)