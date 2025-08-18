Wall Street considère que les nouvelles pilules contre l'obésité ont un prix proche de celui de Wegovy et de Zepbound

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Novo et Lilly sont les premiers à commercialiser des injections amaigrissantes

*

Le prix des pilules devrait correspondre à celui des médicaments injectables actuels

*

La pilule de Lilly est plus facile à produire à grande échelle que celle de Novo

*

La pilule de Novo est plus efficace que celle de Lilly dans les essais

(Ajout d'une clarification sur le dosage hebdomadaire au paragraphe 15) par Maggie Fick et Bhanvi Satija

Les prix américains des pilules de traitement de l'obésité qu'Eli Lilly LLY.N et Novo Nordisk

NOVOb.CO souhaitent lancer l'année prochaine seront probablement équivalents à ceux de leurs injections de perte de poids, selon les analystes et les investisseurs, ce qui s'écarte de la pratique habituelle qui consiste à facturer plus cher les nouveaux médicaments malgré la pression exercée pour en réduire les prix.

Aucun des deux fabricants de médicaments n'a divulgué ses plans de tarification pour ses nouveaux médicaments oraux quotidiens. Les approbations réglementaires et les lancements n'ayant pas encore eu lieu dans les mois à venir, les plans de tarification pourraient changer. Novo, dont le siège est au Danemark, espère obtenir l'autorisation dans le courant de l'année et lancer son produit peu après, tandis que Lilly, dont le siège est à Indianapolis, prévoit de lancer son produit d'ici août 2026. Le Wegovy de Novo et le Zepbound de Lilly, administrés sous forme d'injections hebdomadaires, sont les seuls médicaments amaigrissants très efficaces ciblant l'hormone GLP-1, et les États-Unis sont leur plus grand marché. Les prix de liste aux États-Unis sont d'environ 1 000 dollars par mois ou plus, les deux sociétés offrant un approvisionnement mensuel pour 499 dollars aux clients qui paient comptant plutôt que d'utiliser l'assurance maladie.

Les deux sociétés ont déclaré avoir mis au point des médicaments oraux pour la perte de poids afin de répondre aux besoins des patients et d'élargir l'accès au marché, en tenant compte du fait que certaines personnes sont réticentes aux injections. Les pilules ne sont toutefois pas plus efficaces que les injections. Lilly a déclaré ce mois-ci que sa pilule orforglipron réduisait le poids de 12,4 % après 72 semaines dans le cadre d'un essai. Ce chiffre est à comparer à une perte de poids de 15 % pour le semaglutide oral quotidien de Novo. Ces deux médicaments devancent l'injection de Lilly avec une perte de poids allant jusqu'à 21%.

Trung Huynh, analyste chez UBS, a déclaré que cela limitera les prix de Lilly. Le prix "sera probablement équivalent à celui des médicaments actuels ou légèrement inférieur", a déclaré Trung Huynh.

Michael Nedelcovych, analyste chez TD Cowen, a déclaré qu'il s'attendait à ce que la pilule de Novo soit lancée à un prix proche de celui de Wegovy, citant le précédent de sa pilule contre le diabète Rybelsus, dont le prix est égal à celui de l'injection Ozempic, la version de Wegovy pour le traitement du diabète. Les dirigeants de Novo ont déclaré aux analystes ce mois-ci qu'ils n'étaient pas pressés d'obtenir un prix réduit pour la nouvelle pilule. Selon les analystes, les médicaments oraux à base de GLP-1 occuperont une niche plutôt que de remplacer les injections. TD Cowen estime que les pilules représenteront un pourcentage du marché mondial des médicaments contre l'obésité de l'ordre de 10 % d'ici à 2030, ce qui pourrait atteindre 150 milliards de dollars .

UNE RÉMUNÉRATION CROISSANTE Aux États-Unis, les médecins, les patients et les assureurs font pression pour obtenir des prix plus bas afin de rendre les médicaments amaigrissants plus abordables pour les 40 % d'Américains qui souffrent d'obésité. En règle générale, les fabricants de médicaments lancent de nouveaux médicaments à des prix plus élevés, en invoquant les progrès scientifiques. Le président Donald Trump et les législateurs des deux partis ont exhorté les entreprises à réduire les prix aux États-Unis.

Novo a refusé de faire des commentaires sur les prix, soulignant les commentaires du 6 août de David Moore, son chef des opérations américaines, qui a déclaré que l'entreprise pourrait s'adresser aux clients qui paient en espèces directement via sa nouvelle pharmacie NovoCare, qui a été lancée cette année pour vendre Wegovy en dehors de l'assurance.

Un porte-parole de Lilly a déclaré qu'il était prématuré de faire des commentaires sur les prix et les plans de lancement de sa pilule, car l'entreprise n'a pas encore soumis de données pour l'approbation réglementaire.

Les prévisions de ventes annuelles maximales pour l'orforglipron de Lilly sont tombées à 10 milliards de dollars après les résultats de l'essai, alors que les estimations précédentes allaient jusqu'à 30 milliards de dollars, selon une analyse des estimations des analystes réalisée par Reuters. HSBC prévoit des ventes annuelles maximales de 15 milliards de dollars pour la pilule de Novo, tandis que Barclays ne s'attend qu'à 1 milliard de dollars.

VOLUME DE PRODUCTION

L'une des questions clés est de savoir quelle quantité de produits sera disponible au moment du lancement. Les pénuries de GLP-1 injectables en 2023 et 2024 ont ouvert le marché américain à des versions composées moins chères, les fabricants n'ayant pas anticipé l'énorme demande.

"Tout est une question d'échelle et de prix", a déclaré Kevin Gade, gestionnaire de portefeuille chez Bahl & Gaynor, qui détient des actions de Lilly.

M. Gade attire l'attention sur les difficultés de fabrication de Novo. Deux analystes ont déclaré à Reuters qu'un traitement hebdomadaire de la pilule nécessitait environ 75 fois plus d'ingrédients actifs que l'injection hebdomadaire de Wegovy

à la dose la plus élevée.

Lilly a déclaré avoir déjà 808,5 millions de dollars de stocks d'orforglipron pour le lancement prévu l'année prochaine. Novo a déclaré qu'il lancerait sa pilule sans contraintes d'approvisionnement après avoir investi des milliards de dollars dans l'expansion de la production de semaglutide.

Malgré les besoins élevés de production, il est peu probable que Novo lance sa pilule à un prix plus élevé que Wegovy, a déclaré Karen Andersen, stratège en matière de santé chez Morningstar.

"En particulier sur le marché croissant du paiement en espèces, je doute que Novo puisse risquer un lancement à un prix supérieur à celui de Wegovy", a ajouté Karen Andersen.