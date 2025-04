Wall Street: compte à rebours avant le 'Liberation Day' information fournie par Cercle Finance • 01/04/2025 à 15:20









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en baisse mardi matin en attendant la publication d'indicateurs dans le secteur manufacturier, même si c'est le 'Liberation Day' promis par Donald Trump demain qui continue d'occuper toutes les têtes.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les principaux indices new-yorkais lâchent entre 0,4% et 0,6%, annonçant un début de séance plutôt prudent.



Les investisseurs sont dans l'attente de la parution, une demi-heure, de l'indice ISM manufacturier attendu en baisse pour le mois de mars après s'être contracté pour la première fois en un an le mois précédent.



Après une entame de séance franchement inquiétante hier, la vague d'aversion au risque s'était finalement calmée hier à New York, alors que la cassure des plusieurs planchers annuels commençait à se profiler de manière dangereuse.



Au coup de cloche final, le Dow Jones progressait de 0,6%, le S&P prenait 0,5% et le Nasdaq n'accusait qu'un repli limité de 0,1%.



Avec des pertes s'étageant entre 1% et 10%, le premier trimestre 2025 s'est malgré tout soldé par un fiasco à Wall Street, qui a vu s'évaporer tous ses gains enregistrés depuis l'élection de Donald Trump.



La visibilité demeure particulièrement réduite à la veille de la présentation par le président américain de nouveaux droits de douane sur les pays imposant des tarifs aux entreprises américaines et présentant un surplus commercial avec les Etats-Unis.



Les investisseurs redoutent que les annonces de Trump provoquent des représailles et autres mesures de rétorsion de la part des principaux partenaires commerciaux américains, ce qui ouvrirait une nouvelle période d'incertitude pour les marchés.



Selon Fidel Martin, le président d'Exoé, la perspective d'une nouvelle escalade dans les tensions commerciales est de nature à fragiliser l'équilibre économique mondial.



'La guerre commerciale de Trump marque un tournant historique', avertit le professionnel.



'Les prochains mois, voire les prochaines années, pourraient voir un changement de paradigme dans la manière dont les investisseurs et les entreprises interagissent avec les marchés financiers', prévient-il.



Dans ce contexte, l'or établit de nouveaux plus hauts annuels au-delà du seuil de 3175 dollars l'once après avoir bouclé sur les trois premiers mois de l'année son meilleur trimestre depuis 1986.



Le rendement du papier à dix ans - autre valeur refuge par excellence - reflue de son côté plus de huit points de base à moins de 4,17%.





