Wall Street: clôture positive après un démenti de Trump information fournie par Cercle Finance • 17/07/2025 à 07:35









(Zonebourse.com) - Le vert a dominé à la clôture en ce mercredi 16 juillet (+0,25% pour le Nasdaq Composite à 20.730, +0,32% pour le S&P500 à près de 6.264, +0,53% pour le Dow Jones à 44.255), mais il n'en a pas toujours été ainsi.



Ce fut une séance heurtée avec une sorte de 'trou d'air' vers 16h45 (heure française) avec un 'moment Trump' : les indices US qui évoluaient sans direction depuis 15h30 ont brutalement décroché (jusqu'à -1% pour le Nasdaq) avant de reprendre tout le terrain perdu.



Des chaines d'information anglo-saxonnes -reprenant des rumeurs de presse faisant état de 'sources' émanant de la Maison Blanche- reportaient que Donald Trump aurait manifesté l'intention de 'virer Powell'.



La 'headline' a enflammé les imaginations, provoquant une flambée du rendement du '30 ans' US qui a bondi de 4,98% vers 5,06%, le '10 ans' se redressant de 4,44% vers 4,49% (ce qui pesait sur le S&P500 avec -0,7% vers 6.200).



Mais un démenti de Donald Trump lui-même est ensuite venu calmer les esprits : 'je n'ai jamais dit que j'allais licencier le patron de la Fed... mais qu'il faisait du mauvais travail et coûtait cher au pays en refusant de baisser les taux' (en cherchant bien sur Internet, le concept de 'virer le patron de la Fed' a pourtant bien été verbalisé à plusieurs reprises, d'où le crédit accordé aux 'rumeurs' du jour).



Ce dérapage -qui n'en serait pas un- (peut-être un 'ballon d'essai') a en tout cas temporairement annihilé l'effet positif des chiffres du jour.



Exprimée en variation annuelle, la hausse des prix à la production aux Etats-Unis a ralenti de 0,4 point à 2,3% le mois dernier en données brutes, et de 0,3 point à 2,5% hors alimentation, énergie et services commerciaux.



C'est effectivement une bonne surprise alors que nombre de surtaxes douanières sont maintenant intégrées dans les prix (certains doutent que les chiffres publiés reflètent ces hausses, mais la baisse des coûts de l'énergie apporte un soulagement aux entreprises).



Autre donnée encourageante de la séance, la production industrielle des Etats-Unis s'est accrue de 0,3% en juin (au lieu de stagner comme attendu) et le taux d'utilisation des capacités dans l'industrie américaine s'est amélioré de 0,1 point à 77,6%.



L'autre temps fort du jour, ce fut la publication des résultats de Bank of America (-0,3%), Goldman Sachs (+0,9% contre -1% à mi-séance) et Morgan Stanley (-1,4%) : les trimestriels sont ressortis conformes aux attentes, mais les investisseurs attendent toujours 'mieux' que le consensus.





