Wall Street clôture la semaine sur une note haussière

(AOF) - Les marchés actions américains ont terminé la semaine en zone positive, portés par deux bonnes nouvelles : les chiffres de l'emploi sont ressortis meilleurs qu'attendu et la Chine a annoncé vendredi "évaluer" une proposition de négociations commerciales émanant de Washington. Au chapitre des valeurs, Apple s'est replié malgré des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, la firme s'attendant à un bond de ses coûts au deuxième trimestre du fait des droits de douane américains. Le Dow Jones a gagné 1,39% à 41317 points tandis que le Nasdaq a progressé de 1,51% à 17977 points.

Apple a révélé hier soir l'impact sur ses coûts de la guerre commerciale en cours pour ce trimestre : 900 millions de dollars. Cette perspective et des ventes décevantes en Chine ont entraîné un repli de 3,74% à 205,35 dollars de l'action Apple, qui ferme la marche de l'indice Dow Jones. " Apple utilise son empreinte manufacturière mondiale pour limiter les vents contraires des tarifs douaniers. ", souligne JPMorgan. La direction a indiqué que plus de 50% des iPhones vendus aux États-Unis ce trimestre auront été fabriqués en Inde.

Les chiffres économiques du jour

Au mois de mars, les commandes à l’industrie ont progressé de 4,3 %, une belle performance, mais inférieure aux prévisions des analystes qui attendaient un bond de 4,4 %, après une légère progression de 0,6 % en mars.

Selon le rapport mensuel sur l’emploi américain, l’économie outre-Atlantique a créé 177 000 postes dans le secteur non agricole en avril, contre 185 000 en mars et une prévision à 138 000. Parallèlement, le taux de chômage, est resté stable à 4,2 %, comme prévu. Enfin, le salaire horaire moyen d’avril n’a progressé que de 0,2 %, contre des attentes et un précédent à +0,3 %.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

AIG

L'assureur American International Group a dévoilé des profits plus élevés que prévu au premier trimestre. Il a enregistré un bénéfice net de 698 millions de dollars, soit 1,16 dollar par action, contre respectivement 1,194 milliard de dollars, soit 1,74 dollar par action, un an auparavant. En données ajustées, le bénéfice par action est ressorti à 1,17 dollar, dépassant de 12 cents le consensus.

Amazon

Amazon est attendu en recul en raison de la performance décevante du cloud et de perspectives inférieures aux attentes. Au premier trimestre, le cybermarchand et spécialiste du cloud a dévoilé un bénéfice net en hausse à 17,1 milliards de dollars, soit 1,59 dollar par action, contre un profit de 10,4 milliards de dollars ou 98 cents par action, un an plus tôt. Le consensus s'élevait à seulement 1,36 dollar. Le résultat opérationnel est passé en un an de 15,3 à 18,4 milliards de dollars et il a dépassé le consensus de 17,51 milliards de dollars.

Apple

Apple a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, mais a prévenu que les droits de douane lui couteraient 900 millions de dollars ce trimestre. La firme à la pomme a généré au deuxième trimestre, clos fin mars, un bénéfice net de 24,78 milliards de dollars, soit 1,65 dollar par action, contre respectivement 23,64 milliards et 1,54 dollar par action, un an plus tôt. Le consensus s'élevait à 1,62 dollar par action. Le chiffre d'affaires a progressé de 5% à 95,36 milliards de dollars, dépassant légèrement les attentes du marché : 94,59 milliards de dollars.

Chevron

Au premier trimestre 2025, Chevron a dégagé un bénéfice net de 3,5 milliards de dollars (soit 2 dollars par action) contre 5,5 milliards de dollars (soit 2,97 dollars par action) au premier trimestre 2024. Ces bénéfices ont diminué sur un an principalement en raison d'une baisse des revenus des activités amont (upstream) et aval (downstream), de marges plus faibles sur les ventes de produits raffinés, de fluctuations défavorables des éléments fiscaux et des effets de change, ainsi que d'une baisse des réalisations.

DuPont

Au premier trimestre, DuPont a fait mieux que prévu en publiant un bénéfice ajusté par action de 1,03 dollar, contre une prévision de 0,956 dollar. Parallèlement, la perte nette s'est élevée à 589 millions de dollars, contre un bénéfice de 189 millions de dollars un an plus tôt, affectée notamment par des dépréciations liées à la redéfinition de certaines unités d'exploitation. En outre, le chiffre d'affaires net a atteint 3,066 milliards de dollars, en progression de 5 %, porté par une croissance organique des ventes de 6 %.

ExxonMobil

Au premier trimestre 2025, les bénéfices d'ExxonMobil s'élèvent à 7,71 milliards de dollars, soit 1,76 dollar par action, comparés à 8,22 milliards, soit 2,06 dollars par action, il y a un an à la même période. "La croissance avantageuse des volumes dans le Permien et en Guyane, les économies de coûts structurelles supplémentaires et les effets de calendrier favorables ont largement compensé la baisse des bénéfices due à un recul significatif des marges de raffinage, à la baisse des prix du brut et de celle des volumes de base provenant des cessions stratégiques", explique la compagnie pétrolière.

Johnson & Johnson

Selon le Financial Times, HistoSonics, une entreprise de technologie médicale dont Jonhson & Johnson est un investisseur, étudierait une vente potentielle après avoir reçu plusieurs offres de rachat. La société, qui a développé une plateforme de thérapie par faisceau sonique non invasive, utilisant l'histotripsie, capable de détruire des tumeurs hépatiques ciblées au niveau subcellulaire, vise une valorisation de 2,5 milliards de dollars.

Reddit

Reddit, site communautaire de discussion et d'actualités sociales, anticipe un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre supérieur aux estimations. La firme américaine a publié, au titre du premier trimestre, un bénéfice ajusté par action de 13 cents, contre 2 cents attendus après 29 cents un an avant. Les revenus trimestriels ont atteint 392 millions de dollars contre 243 millions un an auparavant et un consensus ciblant 370 millions d'euros. Sur le trimestre entamé, les revenus sont attendus entre 410 et 430 millions de dollars, à comparer à un consensus de 396 millions.

Take Two Interactive

Take Two Interactive a annoncé qu'il décalait la sortie de Grand Theft Auto VI au 26 mai 2026, soit lors de l'exercice 2027. L'éditeur de jeux vidéo prévoyait auparavant la sortie du prochain opus de sa franchise vedette à l'automne 2025. En parallèle, Take-Two Interactive a réitéré aujourd'hui ses prévisions selon lesquelles il enregistrera des augmentations séquentielles et des niveaux record de revenus au cours des exercices 2026 et 2027.