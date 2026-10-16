Wall Street clôture en forte baisse ; les inquiétudes liées au commerce de l'IA et aux prix élevés du pétrole pèsent sur le marché

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les valeurs des secteurs des semi-conducteurs et des infrastructures d'IA reculent alors que les inquiétudes liées à l'endettement persistent

* Le S&P 500 et le Nasdaq enregistrent de lourdes pertes hebdomadaires

* Tesla recule après avoir dévoilé sa voiture de sport électrique

(Mise à jour à la clôture des marchés)

par Noel Randewich

Wall Street a clôturé en forte baisse vendredi , CoreWeave, Broadcom et d’autres valeurs technologiques liées à l’IA subissant une nouvelle pression, tandis que la flambée des cours du pétrole a effrayé les traders à l’approche du week-end.

Le Nasdaq a prolongé ses pertes entamées plus tôt dans la semaine, plombé par les craintes que les entreprises d’infrastructure d’IA, lourdement endettées, ne parviennent pas à dégager des bénéfices à temps pour rembourser leurs dettes, d’autant plus que les coûts d’emprunt devraient augmenter.

CoreWeave CRWV.O , soutenu par Nvidia , a chuté, s'ajoutant à ses récentes pertes. Les obligations de cet opérateur de centres de données ont fait l'objet d'une forte vente cette semaine, poussant les rendements au-dessus de 15 %.

Broadcom AVGO.O a reculé, et l’indice PHLX des puces électroniques .SOX a enregistré une huitième journée consécutive de baisse.

Les investisseurs ont également observé vendredi les cours du pétrole bondir de plus de 3 % en raison des inquiétudes liées à l’approvisionnement au Moyen-Orient.

“Il règne une certaine crainte sur le marché”, a déclaré Rob Haworth, stratège en chef des investissements chez U.S. Bank Wealth Management à Seattle. “Les prix élevés du pétrole, en particulier, ont tendance à peser sur le ratio cours/bénéfice des actions; je pense donc que les investisseurs préfèrent faire preuve de prudence à l’approche du week-end plutôt que de prendre davantage de risques.”

Ajoutant aux inquiétudes concernant le financement de l’IA, certains investisseurs actuels et potentiels d’Anthropic envisagent une valorisation plus faible pour la société lors de sa prochaine introduction en bourse , a rapporté Reuters, citant des sources proches du dossier.

Selon les données préliminaires, l’indice S&P 500 .SPX a perdu 85,44 points, soit 1,10 %, pour clôturer à 7.658,62 points, tandis que l’indice Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 572,99 points, soit 2,15 %, à 26.137,85. L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a reculé de 189,01 points, soit 0,36 %, à 51.990,05.

La saison des résultats du troisième trimestre s’ouvre la semaine prochaine avec les publications de Tesla TSLA.O , Meta Platforms META.O et Procter & Gamble PG.N . Selon les données de LSEG, les analystes tablent en moyenne sur une hausse du bénéfice trimestriel de plus de 30 %, tirée par les méga-capitalisations liées à l’IA.

Si le S&P 500 affiche toujours une hausse d’environ 12 % en 2025, la majeure partie de ce gain provient des valeurs technologiques liées à l’IA, tandis que la valeur médiane des composantes de l’indice n’a progressé que d’environ 6 % depuis le début de l’année. Environ 185 titres du S&P 500 ont perdu du terrain en 2025.

Les chiffres de l’inflation des prix à la consommation et à la production publiés cette semaine, plus élevés que prévu, ont montré que les pressions sur les prix s’étendaient au-delà des matières premières énergétiques.

Le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, s’est dit optimiste vendredi quant à la vigueur de l’économie américaine et s’est montré surpris de la façon dont les économies mondiales ont “tenu le coup” malgré un choc énergétique persistant et un resserrement de la politique monétaire visant à lutter contre l’inflation.

Les marchés s’attendent de plus en plus à ce que la Fed maintienne ses taux d’intérêt inchangés ce mois-ci. Barclays prévoit désormais des hausses de 25 points de base en décembre et en janvier.

L'action Tesla TSLA.O a chuté après que le constructeur de véhicules électriques a dévoilé un Roadster redessiné , propulsé par des propulseurs de type fusée, développés en collaboration avec SpaceX.

Netflix NFLX.O a nommé jeudi Peter Rice, ancien dirigeant de Disney, au poste de directeur des contenus . Son cours a reculé.