Wall Street clôture en forte baisse après que la Fed a maintenu ses taux inchangés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour sur l'évolution des cours à la clôture)

* La Fed maintient son taux directeur inchangé

* Résultats de Meta et Microsoft attendus après la clôture

* Ford en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'exercice

* S&P 500: -1,52 %, Nasdaq: -1,74 %, Dow: -2,19 %

par Noel Randewich

Wall Street a clôturé en forte baisse mercredi après que la Réserve fédérale a maintenu ses taux d'intérêt inchangés. Les valeurs des fabricants de puces liées à l'IA ont accentué leurs récentes baisses à l'approche des résultats trimestriels de Microsoft et de Meta Platforms , tandis que l'indice Nasdaq 100 affichait une baisse de 11 % par rapport à son plus haut historique atteint en juin.

La décision largement attendue de la Fed de maintenir le taux directeur dans une fourchette de 3,50 % à 3,75 % a suscité des dissidences de la part de trois des douze membres du Comité fédéral de l'open market (FOMC), chargé de la politique monétaire, qui « préféraient » une hausse d'un quart de point de pourcentage lors de cette réunion. L'indice de référence S&P 500 .SPX a atteint son plus bas niveau depuis un mois, tandis que l'indice Nasdaq Composite

.IXIC , à forte composante technologique, a reculé d'environ 9 % par rapport à son plus haut historique atteint en juin. L’indice Nasdaq 100 .NDX a chuté de 2,1 %, prolongeant ses récentes pertes alors que les investisseurs se sont débarrassés des titres liés à l’intelligence artificielle en raison des inquiétudes persistantes concernant les dépenses d’investissement élevées. Cet indice est composé des sociétés non financières les plus valorisées de la bourse Nasdaq.

Les investisseurs s’attendaient pour la plupart à ce que la Fed maintienne ses taux inchangés. L’inflation se situe au-dessus de l’objectif de la banque centrale depuis plus de cinq ans, et jusqu’au mois dernier, elle s’accélérait alors que la guerre au Moyen-Orient faisait grimper les prix mondiaux du carburant et des denrées alimentaires.

« La Fed a maintenu ses taux inchangés, comme prévu. La grande question qui se pose désormais est toutefois de savoir sous quelle pression elle devra procéder à une hausse en septembre. L’inflation reste élevée et, avec la flambée du prix du pétrole brut, le marché s’attend à ce que la prochaine hausse ait effectivement lieu en septembre », a déclaré Ryan Detrick, stratège en chef des marchés chez Carson Group. Les investisseurs s’inquiètent de voir les grandes entreprises américaines tisser un réseau de plus en plus dense d’investissements liés à l’IA et continuer à injecter des milliards dans cette technologie émergente au détriment de leur flux de trésorerie disponible. Meta Platforms META.O a chuté de 4 % en séance prolongée après que l’entreprise de réseaux sociaux a indiqué qu’elle prévoyait désormais des dépenses d’investissement comprises entre 130 et 145 milliards de dollars pour 2026, contre une prévision antérieure de 125 à 145 milliards de dollars.

Toujours après la clôture, l’action Microsoft MSFT.O a progressé de 0,6 % après avoir dépassé les estimations de Wall Street concernant la croissance trimestrielle de son chiffre d’affaires dans le cloud, signe que ses dépenses massives dans les infrastructures d’IA portaient leurs fruits.

Dans le même temps, la concurrence chinoise s’intensifie, tant dans la course au développement de puces de pointe que dans le déploiement par les entreprises chinoises de modèles d’IA moins coûteux.

S'adressant aux journalistes, le président de la Fed, Kevin Warsh, a déclaré que les dépenses consacrées à l'IA jetaient les bases de la croissance future. Les fabricants de puces liés à l’IA ont aggravé leurs pertes récentes après que le bénéfice trimestriel de SK Hynix

000660.KS , multiplié par six, s’est révélé inférieur aux attentes élevées des investisseurs . L’action de la société sud-coréenne a chuté de 10 %. Vertiv VRT.N , société spécialisée dans les infrastructures d’IA, a chuté de 17 % après avoir manqué les prévisions de chiffre d’affaires trimestriel . Le S&P 500 a reculé de 1,52 % pour clôturer la séance à 7 316,15 points. Le Nasdaq a perdu 1,74 % à 24 442,94 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average a reculé de 2,19 % à 51 594,14 points.

Huit des onze indices sectoriels du S&P 500 ont reculé, emmenés à la baisse par le secteur industriel .SPLRCI , en recul de 3,24 %, suivi par le secteur des technologies de l’information

.SPLRCT , qui a perdu 2,5 %.

Selon LSEG I/B/E/S, les analystes s'attendent en moyenne à ce que les bénéfices globaux du S&P 500 au deuxième trimestre bondissent de 40 % par rapport à l'année dernière, les valeurs liées à l'IA représentant une grande partie de cette croissance.

Les prévisions de bénéfices solides et la récente baisse de Wall Street ont conduit le S&P 500 à se négocier à environ 20 fois les bénéfices attendus, soit juste au-dessus de sa moyenne sur dix ans de 19, selon les données de LSEG. Ford Motor F.N a progressé de 2,1 % après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels pour la deuxième fois cette année. Lennox LII.N a chuté de 21 % après que le fabricant de solutions de chauffage, de ventilation et de climatisation a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels. Visa V.N a progressé de 0,6 % après que la société a dépassé les estimations concernant son bénéfice trimestriel, grâce à la demande de voyages stimulée par la Coupe du monde. Au sein de l'indice S&P 500 .AD.SPX , les titres en baisse ont été 1,8 fois plus nombreux que ceux en hausse.

Le S&P 500 a enregistré 32 nouveaux plus hauts et quatre nouveaux plus bas; le Nasdaq a enregistré 121 nouveaux plus hauts et 230 nouveaux plus bas.

Le volume des échanges sur les places boursières américaines a été relativement élevé, avec 17,7 milliards d’actions échangées, contre une moyenne de 17,3 milliards d’actions au cours des 20 séances précédentes.