Wall Street clôture en baisse et enregistre une perte hebdomadaire, la guerre contre l'Iran alimentant les inquiétudes sur l'inflation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le baril de Brent dépasse les 100 dollars pour la première fois depuis août 2022

* Le PIB du 4ème trimestre divisé par deux, l'inflation PCE reste élevée, les commandes de biens d'équipement déçoivent

* Meta chute à la suite d'un rapport sur le report du déploiement de l'IA

* Adobe chute après le départ du directeur général Shantanu Narayen en raison des craintes de perturbation de l'IA

(Mise à jour jusqu'à la clôture du marché) par Stephen Culp et Johann M Cherian

Lesactions américaines ont terminé en baisse vendredi, clôturant une semaine au cours de laquelle les prix erratiques du pétrole brut ont secoué les actions, les investisseurs évaluant l'impact de la guerre en Iran sur l'approvisionnement mondial en pétrole.

Les trois principaux indices boursiers américains ont enregistré des baisses quotidiennes et hebdomadaires.

Les prix du brut ont fluctué avant de repartir à la hausse, même après que le président américain Donald Trump a temporairement assoupli les sanctions contre le pétrole russe afin d'apaiser les inquiétudes concernant l'offre.

"Nous avons vu une volatilité sur le marché de l'énergie qui rivalise avec n'importe quelle période de deux semaines dans l'histoire des crypto-monnaies. Il est donc difficile de dire qu'elle est motivée par des facteurs fondamentaux", a déclaré Paul Nolte, conseiller principal en gestion de patrimoine et stratège de marché chez Murphy & Sylvest à Elmhurst, dans l'Illinois. "Il s'agit d'un marché très émotionnel, et il n'est donc pas logique d'essayer de négocier, et encore moins d'investir sur ce marché."

M. Nolte a ajouté: "Il suffit de s'asseoir et d'attendre que les choses se déroulent et se stabilisent, ce qui pourrait se produire au cours des deux prochaines semaines."

Les contrats à terme sur le pétrole brut WTI se sont établis à 98,71 dollars le baril, en hausse de 3,11 % sur la journée. Le Brent LCOc1 a augmenté de 2,67% à 103,14 dollars, s'établissant au-dessus de 100 dollars le baril pour la première fois depuis août 2022.

La promesse de Trump de frapper l'Iran "très durement au cours de la semaine prochaine", combinée à des informations selon lesquelles le conflit s'est étendu au Liban, au Koweït, à l'Irak, aux Émirats arabes unis, à Bahreïn et à Oman, a réduit les espoirs de désescalade et de résolution à court terme.

Les commentaires de M. Trump ont incité l'Iran à resserrer son emprise sur le détroit d'Ormuz, par lequel transite un cinquième du pétrole mondial. Jeudi, l'Agence internationale de l'énergie a déclaré que la guerre causerait la plus grande perturbation jamais observée dans l'approvisionnement mondial en pétrole brut.

La forte révision à la baisse de la croissance du PIB du quatrième trimestre par le département du commerce a dominé un déluge d'indicateurs économiques pour la plupart décevants . Le département du commerce a réduit de moitié son estimation précédente, à 0,7 %. Le rapport sur les dépenses de consommation personnelle a montré peu de mouvement dans la jauge d'inflation préférée de la Réserve fédérale américaine, tandis que d'autres données ont montré un affaiblissement de la demande pour les biens durables.

Malgré des données économiques plus faibles, la Réserve fédérale américaine devrait laisser son taux d'intérêt directeur inchangé à l'issue de la réunion de politique monétaire de la semaine prochaine. Avec la menace d'une flambée des prix du pétrole qui attise l'inflation, les chances d'une réduction des taux d'intérêt à court terme s'amenuisent.

"L'inflation reste élevée et, compte tenu de la possibilité que les prix de l'énergie finissent par augmenter, il est probable que la Fed maintienne son taux d'intérêt pour une période plus longue", a déclaré Peter Cardillo, économiste en chef chez Spartan Capital Securities à New York.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 .SPX a perdu 40,27 points, soit 0,60%, pour terminer à 6 632,35 points, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 208,28 points, soit 0,93%, pour s'établir à 22 103,70. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 117,01 points, soit 0,25%, à 46 560,84.

Sur fond d'inquiétudes croissantes concernant la qualité du crédit , le secteur financier de l'indice S&P 500 .SPSY a chuté sur la semaine.

Le fabricant de logiciels de conception Adobe < ADBE.O > a chuté après l'annonce du départ du directeur général de longue date, Shantanu Narayen, une fois qu'un successeur aura été nommé, ce qui ravive les inquiétudes quant à une perturbation potentielle de l'IA.

Meta Platforms < META.O > a chuté à la suite d'un rapport selon lequel le géant des médias sociaux a reporté la sortie de son modèle d'intelligence artificielle "Avocado" au moins jusqu'en mai.