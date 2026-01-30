Wall Street clôture en baisse après la nomination de Warsh

- Le Dow Jones .DJI cède 0,36%

- Le S&P 500 .SPX cède 0,43%

- Le Nasdaq .IXIC a cède 0,94%

La Bourse de New York a fini en baisse vendredi après la nomination de Kevin Warsh comme futur président de la Réserve fédérale et une semaine de résultats d'entreprises mitigés, sur fond de crise iranienne et du risque d'une nouvelle paralysie du gouvernement fédéral américain pour cause de shutdown.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,36%, ou 179,09 points, à 48.892,47 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a perdu 29,98 points, soit 0,43% à 6.939,03 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 223,30 points, soit 0,94% à 23.461,816 points.

Kevin Warsh, que Donald Trump a proposé pour succéder à l'actuel président de la Fed Jerome Powell dont le mandat expire en mai, doit encore être confirmé par le Sénat. Ses orientations de politique économique restent à décrypter. Si le choix présidentiel est validé, cet économiste devrait prôner une baisse des taux tout en freinant une politique d'assouplissement quantitatif que préconisaient d'autres candidats potentiels.

Il a déclaré par le passé vouloir réduire le rôle de la Fed dans l'économie et repenser son approche de la politique monétaire.

"Les marchés s'adaptent au choix de Kevin Warsh par Trump (...) et aux perspectives de la politique monétaire", relève Michael Hans, directeur des investissements chez Citizens Wealth. Celui-ci note aussi un renversement des tendances de marché récentes : le dollar américain s'est apprécié vendredi et les métaux précieux ont subi une forte baisse.

Au-delà du choix de Kevin Warsh, les investisseurs pointent des résultats mitigés des entreprises du secteur technologique, des pressions inflationnistes persistantes, ainsi qu'une certaine incertitude au sujet d'un éventuel "shutdown", "même s'il devrait être de courte durée", selon Angelo Kourkafas, stratégiste chez Edward Jones.

Microsoft MSFT.O a de nouveau perdu du terrain vendredi après avoir chuté de 10% jeudi, enregistrant ainsi sa plus forte perte quotidienne depuis mars 2020, après des résultats décevants dans le secteur du cloud.

Après avoir chuté jeudi suite à la publication de ses résultats, l'action Tesla TSLA.O a progressé vendredi en réaction à des informations selon lesquelles SpaceX explorerait des pistes d'accord avec le constructeur de véhicules électriques et d'autres sociétés dirigées par Elon Musk.

