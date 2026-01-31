Jeff Bezos suspend ses activités de tourisme spatial pour se concentrer sur la Lune

Jeff Bezos présente Blue Moon, un véhicule d'atterrissage lunaire, lors d'un événement Blue Origin à Washington, le 9 mai 2019 ( AFP / SAUL LOEB )

L'entreprise spatiale Blue Origin du multimilliardaire Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, a annoncé vendredi suspendre ses activités de tourisme spatial pour se focaliser sur la Lune, où elle veut rivaliser avec son grand concurrent, l'entreprise SpaceX d'Elon Musk.

Blue Origin "suspend les vols" de tourisme spatial "pour au moins deux ans", a annoncé la société dans un communiqué, précisant qu'elle "réaffectait ses ressources afin d'accélérer le développement des capacités lunaires de l'entreprise".

L'entreprise fondée par Jeff Bezos proposait depuis 2021 d'amener des touristes pour quelques minutes dans l'espace à bord de sa petite fusée New Shepard.

L'annonce de la suspension de ces vols, dont le prix n'était pas public et auxquels ont pris part des célébrités comme la chanteuse Katy Perry, survient dans un contexte de compétition accrue entre Jeff Bezos et Elon Musk autour du programme Artémis de la Nasa qui prévoit le retour des Américains sur la Lune.

Les deux multimilliardaires américains ont été chargés il y a plusieurs années de développer chacun un alunisseur - M. Musk pour la première mission de retour sur la surface lunaire et M. Bezos pour un vol ultérieur.

Mais face aux retards de développement accumulés par SpaceX, la Nasa s'est publiquement inquiétée que le premier alunisseur ne soit pas prêt à temps et a annoncé à l'automne 2025 relancer un appel d'offre.

Une opportunité que compte bien saisir Blue Origin, qui met donc les bouches doubles pour finir son alunisseur avant son grand rival.

Le sujet est d'autant plus important que l'administration Trump fait pression pour accélérer la tenue de ces missions lunaires, alors que la Chine envisage elle aussi d'envoyer des hommes sur la Lune d'ici 2030.

La première mission habitée du programme, Artémis, 2 doit décoller dans les semaines à venir et constituera le premier vol habité autour de la Lune depuis plus de 50 ans. Mais la mission suivante qui doit elle se poser sur le sol lunaire, Artémis 3, sera conditionnée aux avancées de M. Musk ou de ses concurrents.