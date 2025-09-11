Wall Street clôture à des niveaux record en attendant la Fed

*

Le Dow Jones .DJI gagne 1,36%

*

Le S&P 500 .SPX prend 0,85%

*

Le Nasdaq .IXIC 0,72%

par Noel Randewich et Purvi Agarwal

La Bourse de New York a fini en hausse jeudi, à des niveaux record, portée par Tesla et Micron Technology tandis que les données sur l'inflation et le chômage aux États-Unis ont alimenté les attentes d'une baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale ce mois-ci.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 1,36%, ou 617,08 points, à 46.108,00 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 55,43 points, soit 0,85% à 6.587,47 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 157,01 points, soit 0,72% à 22.043,075 points.

Les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en août et la hausse annuelle de l'inflation s'est établie à son plus haut niveau depuis janvier.

Par ailleurs, les demandes initiales d'allocations chômage pour la semaine qui s'est achevée le 6 septembre se sont élevées à 263.000, soit le niveau le plus élevé depuis près de quatre ans.

"L'inflation reste tenace (...). Que l'on parle de stagflation ou non, les définitions varient selon les personnes. Mais il est certain que nous traversons une période inhabituelle par rapport aux dernières années, car le marché de l'emploi ralentit considérablement tandis que l'inflation ne suit pas le même mouvement", a déclaré Atsi Sheth, directrice du crédit chez Moody's Ratings à New York.

Atsi Sheth prévoit que la Fed réduira ses taux d'intérêt de 25 points de base la semaine prochaine et de 25 points de base supplémentaires d'ici à la fin de l'année.

Selon les contrats à terme, les opérateurs sont certains que la Fed réduira ses taux d'au moins 25 points de base lors de sa réunion de politique monétaire de la semaine prochaine, avec environ 7% de chances d'une réduction plus importante de 50 points de base.

Ces prévisions font suite à une série de données moroses sur le marché du travail et à la publication mercredi d'un indice des prix à la production plus faible que prévu.

Côté valeurs, Tesla TSLA.O a grimpé de 6% et aidé le S&P 500 et le Nasdaq à atteindre des records, tandis que Micron Technology MU.O a gagné 7,55% après que Citigroup a relevé son objectif de cours sur le fabricant de puces mémoire de 150 à 175 dollars.

L'indice Philadelphia SE Semiconductor Index .SOX a pour sa part progressé de 0,9%, atteignant lui aussi un nouveau record.

Warner Bros Discovery WBD.O a de son côté bondi de 28,95% après des informations du Wall Street Journal selon lesquelles Paramount Skydance PSKY.O prépare une offre d'achat majoritaire en numéraire sur la société de médias en difficulté.

Centene CNC.N a également fortement progressé, de 9%, après que l'assureur santé a réaffirmé ses prévisions de bénéfices annuels et déclaré que les évaluations de la qualité de ses plans Medicare étaient conformes aux attentes.

Oracle ORCL.O a pour sa part reculé (-6,23%), abandonnant une partie de la hausse de 36% enregistrée lors de la séance précédente, qui avait alimenté la hausse du secteur de l'intelligence artificielle à Wall Street.

Delta Airlines DAL.N a dans le même temps reculé de 1,55% après avoir confirmé ses prévisions de bénéfices annuels.

text_section_type="notes" Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants:

NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Reportage Purvi Agarwal et Shashwat Chauhan à Bangalore, Noel Randewich à San Francisco, avec Davide Barbuscia à New York, version française Benjamin Mallet)