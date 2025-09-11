 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
44 372,50
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Wall Street clôture à des niveaux record en attendant la Fed
information fournie par Reuters 11/09/2025 à 22:29

*

Le Dow Jones .DJI gagne 1,36%

*

Le S&P 500 .SPX prend 0,85%

*

Le Nasdaq .IXIC 0,72%

par Noel Randewich et Purvi Agarwal

La Bourse de New York a fini en hausse jeudi, à des niveaux record, portée par Tesla et Micron Technology tandis que les données sur l'inflation et le chômage aux États-Unis ont alimenté les attentes d'une baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale ce mois-ci.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 1,36%, ou 617,08 points, à 46.108,00 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 55,43 points, soit 0,85% à 6.587,47 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 157,01 points, soit 0,72% à 22.043,075 points.

Les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en août et la hausse annuelle de l'inflation s'est établie à son plus haut niveau depuis janvier.

Par ailleurs, les demandes initiales d'allocations chômage pour la semaine qui s'est achevée le 6 septembre se sont élevées à 263.000, soit le niveau le plus élevé depuis près de quatre ans.

"L'inflation reste tenace (...). Que l'on parle de stagflation ou non, les définitions varient selon les personnes. Mais il est certain que nous traversons une période inhabituelle par rapport aux dernières années, car le marché de l'emploi ralentit considérablement tandis que l'inflation ne suit pas le même mouvement", a déclaré Atsi Sheth, directrice du crédit chez Moody's Ratings à New York.

Atsi Sheth prévoit que la Fed réduira ses taux d'intérêt de 25 points de base la semaine prochaine et de 25 points de base supplémentaires d'ici à la fin de l'année.

Selon les contrats à terme, les opérateurs sont certains que la Fed réduira ses taux d'au moins 25 points de base lors de sa réunion de politique monétaire de la semaine prochaine, avec environ 7% de chances d'une réduction plus importante de 50 points de base.

Ces prévisions font suite à une série de données moroses sur le marché du travail et à la publication mercredi d'un indice des prix à la production plus faible que prévu.

Côté valeurs, Tesla TSLA.O a grimpé de 6% et aidé le S&P 500 et le Nasdaq à atteindre des records, tandis que Micron Technology MU.O a gagné 7,55% après que Citigroup a relevé son objectif de cours sur le fabricant de puces mémoire de 150 à 175 dollars.

L'indice Philadelphia SE Semiconductor Index .SOX a pour sa part progressé de 0,9%, atteignant lui aussi un nouveau record.

Warner Bros Discovery WBD.O a de son côté bondi de 28,95% après des informations du Wall Street Journal selon lesquelles Paramount Skydance PSKY.O prépare une offre d'achat majoritaire en numéraire sur la société de médias en difficulté.

Centene CNC.N a également fortement progressé, de 9%, après que l'assureur santé a réaffirmé ses prévisions de bénéfices annuels et déclaré que les évaluations de la qualité de ses plans Medicare étaient conformes aux attentes.

Oracle ORCL.O a pour sa part reculé (-6,23%), abandonnant une partie de la hausse de 36% enregistrée lors de la séance précédente, qui avait alimenté la hausse du secteur de l'intelligence artificielle à Wall Street.

Delta Airlines DAL.N a dans le même temps reculé de 1,55% après avoir confirmé ses prévisions de bénéfices annuels.

text_section_type="notes" Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants:

NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Reportage Purvi Agarwal et Shashwat Chauhan à Bangalore, Noel Randewich à San Francisco, avec Davide Barbuscia à New York, version française Benjamin Mallet)

Véhicules électriques

Valeurs associées

CENTENE
34,100 USD NYSE +8,96%
DELTA AIR LINES
60,420 USD NYSE -1,61%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
46 108,00 Pts Index Ex +1,36%
MICRON TECHNOLOGY
150,5700 USD NASDAQ +7,55%
NASDAQ Composite
22 043,07 Pts Index Ex +0,72%
ORACLE
307,820 USD NYSE -6,33%
S&P 500 INDEX
6 587,47 Pts CBOE +0,85%
TESLA
368,8100 USD NASDAQ +6,04%
USA BENCHMARK 10A
4,087 Rates -0,69%
WARNER BROS RG-A
16,1700 USD NASDAQ +28,95%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank