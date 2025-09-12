Adobe relève ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels en raison de la forte demande de logiciels de conception

Adobe ADBE.O a relevé jeudi ses prévisions de revenus et de bénéfices pour l'exercice 2025, signalant une forte demande pour ses logiciels de conception et une monétisation accrue des outils d'intelligence artificielle.

Les actions de la société basée à San Jose, en Californie, ont augmenté d'environ 3 % dans les échanges prolongés.

Les produits Adobe, notamment Photoshop, InDesign, Acrobat et Illustrator, sont devenus des noms familiers dans le domaine des logiciels de conception, largement utilisés par les entreprises, les étudiants et les professionnels de la création pour éditer, créer des sites web, des brochures et des graphiques.

Les nouveaux utilisateurs et les abonnés qui rejoignent l'écosystème d'Adobe sont les principaux moteurs de la croissance et continueront de l'être, a déclaré Dan Durn, directeur financier d'Adobe, à Reuters.

Pour tirer parti de l'essor de l'IA, Adobe a mis au point un produit d'IA appelé Firefly, qui permet aux créateurs de générer des vidéos et des images à partir de textes et de les incorporer dans des conceptions.

Cependant, à l'instar d'autres éditeurs de logiciels, Adobe doit faire face à la pression des investisseurs pour démontrer le rendement de ses investissements technologiques substantiels, tandis que la concurrence s'intensifie avec des entreprises plus petites telles que Figma FIG.N désireuses de s'emparer de parts de marché.

Les actions d'Adobe ont chuté de plus de 21 % depuis le début de l'année, reflétant le faible sentiment des investisseurs, tandis que les analystes de Jefferies ont déclaré qu'ils ne prévoyaient pas d'accélération significative de l'adoption de Firefly.

La société a revu à la hausse ses prévisions de recettes pour l'exercice 2025, les situant entre 23,65 et 23,70 milliards de dollars, contre 23,50 à 23,60 milliards de dollars précédemment.

Elle a également revu à la hausse sa prévision de bénéfice annuel ajusté par action, qui devrait se situer entre 20,80 et 20,85 dollars, contre 20,50 à 20,70 dollars précédemment.

Pour le quatrième trimestre, Adobe prévoit un chiffre d'affaires compris entre 6,08 et 6,13 milliards de dollars, alors que les analystes tablaient sur 6,08 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice par action ajusté du quatrième trimestre devrait se situer entre 5,35 et 5,40 dollars, alors que les analystes s'attendent à 5,34 dollars par action.

Adobe a déclaré un chiffre d'affaires de 5,99 milliards de dollars pour le trimestre clos le 29 août, dépassant les estimations de 5,91 milliards de dollars.