Trump appelle ses partisans à répondre sans violence à la mort de Charlie Kirk, l'enquête se poursuit

Photographies fournies par le FBI d'un suspect dans l'enquête sur la mort de Charlie Kirk le 10 septembre 2025, dans l'Utah, aux Etats-Unis ( AFP / HANDOUT )

Donald Trump a appelé jeudi ses partisans à répondre de manière non violente à l'assassinat de l'influenceur conservateur Charlie Kirk, les autorités recherchant toujours le meurtrier dans des Etats-Unis en proie à un regain de la violence politique.

Plus de 24 heures après ce meurtre qui a choqué ce pays profondément divisé, la police a dit suivre plusieurs pistes, sans qu'aucun suspect ne soit pour l'heure détenu.

Charlie Kirk, porte-drapeau de la jeunesse trumpiste désormais vu comme un "martyr" par la droite américaine, a été tué mercredi d'une balle dans le cou alors qu'il participait à un débat public dans une université de l'Utah, dans l'ouest des Etats-Unis.

Si l'identité et les motivations du meurtrier sont toujours inconnues, le FBI, la police fédérale, a évoqué un acte "ciblé."

Des bougies devant un portrait de l'influenceur conservateur Charlie Kirk lors d'une veillée dans le parc du centre-ville d'Orem, le 10 septembre 2025 dans l'Utah ( AFP / Melissa MAJCHRZAK )

Donald Trump, qui avait dès mercredi soir mis en cause "la gauche radicale", appelle désormais ses soutiens à la prudence.

"Il militait pour la non violence. C'est de cette manière que je voudrais que les gens répondent", a déclaré jeudi le président à la presse. Il avait plus tôt annoncé qu'il remettrait "bientôt" à la victime de 31 ans la médaille présidentielle de la Liberté à titre posthume.

"Charlie est devenu un martyr de la liberté d'expression", estime Carson Caines, un étudiant en informatique rencontré par l'AFP sur le campus de l'université au lendemain du drame.

A 23 ans, ce jeune Mormon "très en colère", qui a forgé sa conscience politique avec les vidéos de Charlie Kirk, avoue avoir eu envie de "réagir physiquement" en apprenant la mort de celui qu'il voit comme "le porte-parole de notre génération". Mais il "refuse d'alimenter le cycle de la violence".

- Enquête -

Dans le même temps, l'enquête se poursuit pour retrouver le meurtrier.

La police a annoncé jeudi avoir retrouvé l'arme du crime dans des bosquets, un fusil, ainsi qu'une empreinte de chaussure et une empreinte de paume. Elle dit aussi disposer de "bonnes images vidéo" d'un suspect qui aurait "l'âge d'être à l'université".

Deux photographies publiées par le FBI montrent un homme svelte portant des vêtements sombres, avec un pull à manches longues arborant le drapeau américain, des lunettes de soleil et une casquette.

La police a demandé l'aide du public pour identifier cette personne, sans préciser les raisons pour lesquelles il était recherché. La police a annoncé une récompense pouvant aller jusqu'à 100.000 dollars pour toute information en lien avec l'enquête, et plus de 200 renseignements ont déjà été transmis aux enquêteurs, selon les autorités.

Le vice-président JD Vance, qui a salué en Charlie Kirk un "véritable ami", est arrivé dans l'Utah pour rencontrer la famille de l'influenceur. Son cercueil sera ensuite transporté dans l'avion du vice-président jusqu'à Phoenix, siège du mouvement de jeunesse que la victime a cofondé, Turning point USA.

- Climat politique lourd -

Charlie Kirk était interrogé sur la violence par arme à feu aux Etats-Unis lors d'un débat public sur le campus de la Utah Valley University, devant environ 3.000 personnes, quand un tir a retenti. Touché au cou par une balle tirée d'un toit, le militant s'est immédiatement effondré.

Image tirée d'une vidéo d'Amy King montrant l'influenceur conservateur Charlie Kirk s'exprimant lors d'un énévement public à l'Utah Valley University, à Orem, le 10 septembre 2025 ( UGC / Amy KING )

Tandis que la foule était prise de panique, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans tous les Etats-Unis où la violence politique s'est intensifiée ces dernières années.

Donald Trump a lui-même été victime de deux tentatives d'assassinat lors de la dernière campagne électorale. Cette année, Melissa Hortman, élue démocrate au parlement du Minnesota et son époux ont été tués et un autre élu local a été grièvement blessé.

La gauche américaine, pointée du doigt par Donald Trump, a dénoncé à l'unisson l'assassinat de Charlie Kirk, l'ex-président Joe Biden appelant à ce que ce type de violence "cesse immédiatement".

Originaire de la banlieue de Chicago, chrétien et défenseur du port d'armes à feu, ce père de deux enfants avait abandonné ses études pour se consacrer au militantisme. Turning Point USA, le mouvement qu'il a co-fondé en 2012 alors qu'il avait 18, est devenu en une décennie le plus important groupe de jeunes conservateurs aux Etats-Unis.