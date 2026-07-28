Wall Street : bilan contrasté mais le vert domine, pluie de trimestriels après clôture

Wall Street finit en ordre dispersé, avec un Dow Jones qui grimpe de 1% (toutes les valeurs défensives et toutes les cycliques sont dans le vert) et inscrit sa 3ème meilleure clôture historique (52 750 Pts), le S&P500 grappille 0,2%, mais c'est contrebalancé par une chute de -1% du Nasdaq -100, vers 27 760... dans le sillage du "SOXX" avec -4,8% (vers 491,5 USD).

Mais cela reste un écart "supportable" en regard de -11% de la bourse de Séoul ce mardi matin (avec -14,5% pour Samsung et SK-Hynix)... et les optimiste notent que plus de 60% des "technos" ont terminé en "positif".

Les hausses ont donc été nettement majoritaires à Wall Street, avec la contribution d'un pétrole qui rechute de -5%, malgré le blocage d'Ormuz où aucune issue ne se dessine dans les jours ou les semaines à venir.

Mais le parole de Donald Trump a toujours plus de poids depuis 4 mois (pour les algos qui réagissent aux "mots clé" qui "apaisent") que les communiqués intransigeants ou menaçants de Téhéran, qui dément depuis ce weekend la tenue de négociation telles qu'évoquées par la Maison Blanche.

Sur le front géopolitique toujours, le Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui mène actuellement sa 7ème visite à Washington sous un mandat de Trump, doit lui de nouveaux éléments concernant les activités nucléaires iraniennes... en espérant amener Washington à reprendre ses frappes.

Cette hypothèse est jugée improbable car très gourmande en munitions, pour un résultat militaire aléatoire, et la certitude d'une riposte massive iranienne contre les installations énergétiques des monarchies du Golfe.

Tout le contraire de ce que Wall Street espère, à savoir une décrue durable de l'or noir.

Les vendeurs à découvert sur le pétrole célèbrent une nouvelle victoire que Trump leur a -de nouveau- apporté sur un plateau, avec le plongeon de -16% du WTI en 48H (jusque vers 79USD).

Cela occasionne une détentes des T-Bonds pour la 2ème séance consécutive, avec un "10 ans" qui efface 5Pts de base à 4,5910%, le "30 ans" -3,5Pts à 5,0900%.

Un scénario bienvenu à la veille du communiqué final de la Fed qui devrait maintenir ses taux directeurs dans une fourchette comprise entre 3,50% et 3,75%... même si la probabilité d'une hausse dès ce 29 juillet est passée de 10 à 31% et que Citadel Securities y voit une bonne occasion pour Kevin Warsh d'imprimer sa marque en obtenant une hausse surprise de la part du conseil des gouverneurs.

Cela ferait hurler de rage Donald Trump qui l'a nommé pour qu'il fasse exactement l'inverse : ramener les taux à 2,00%.

Kevin Warsh, devrait réaffirmer l'engagement de la banque centrale en faveur de la stabilité des prix et rappeler qu'elle est "data dependent".

La probabilité d'une hausse de taux mi-septembre (vers 3,75/4,00%) a tout de même grimpé à 75/80% ces derniers jours.

Il y avait également plusieurs "stats" au menu ce mardi, et elles dressent un tableau mitigé de l'économie américaine : la confiance des consommateurs s'est dégradée en juillet, de -1,5 vers 90,8 points, contre 92,4 attendus par les économistes, soit son plus faible niveau depuis janvier 2026.

Les prix de l'immobilier continuent de progresser : l'indice S&P Case-Shiller des vingt principales métropoles américaines a augmenté de 1,6% sur un an en mai, contre 1,3% attendu par le consensus.

Enfin, les stocks de grossistes ont progressé de 0,3% en juin, légèrement en deçà des attentes ( 0,4%).

Et nous avons gardé le plat de résistance pour la fin,; avec une déferlante de trimestriels.

Parmi les plus marquants (qui suscitent une réaction très impulsive), il a d'abord Seagate qui publie un CA de 3,63MdsUSD (contre 3,5MdsUSD attendu, soit 48% en 1 an) et revoit fortement à la hausse ses estimations de profit par titre (de 40% à près de 7,3 USD) : le titre s'envole de 8% en transactions électroniques.

KLA chute symétriquement de -9% suite à la divulgation d'estimations inférieures aux attentes, le chiffre d'affaire de 2,83MdsUSD étant conforme au consensus.

NXP plonge de -8% avec un C.A de 1,94MdsUSD contre 1,93 estimé et des bénéfices un peu meilleurs qu'attendu : il faut aujourd'hui annoncer chiffres très supérieurs aux attentes pour susciter un accueil favorable.

Ford annonce une perte de 1,3 MdsUSD, mais publie une marge d'ebitda de 5,1%, supérieur aux attentes et relève ses prévisions de CA pour le trimestre en cours ( 8% en "after hour").

Meta prévoit d'investir jusqu'à 600MdsUSD dans les data-centers d'ici 2028, dont 147MdsUSD en 2026 et 246Mds$ en 2027.

Avec de tels CAPEX, aucun rachat de titre n'est envisageable et le groupe figurera désormais parmi les plus endettés parmi les "hyperscalers".