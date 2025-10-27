Wall Street bien orienté sur fond d'optimisme en termes de négociations commerciales

(AOF) - Les marchés actions américains s'affichent en hausse en amont d'une semaine particulièrement dense, entre résultats d'entreprises et décision de politique monétaire de la Fed, mercredi soir. L'optimisme est pour le moment de mise côté investisseurs dans un contexte d'apaisement des relations commerciales entre Washington et Pékin. Côté valeurs, le géant américain des boissons non alcoolisées Keurig Dr Pepper brille après avoir relevé ses prévisions de ventes annuelles. Vers 17h45, le Dow Jones s'adjuge 0,50% à 47443 points et le Nasdaq 1,62% à 23581 points.

S'invitant à la deuxième place du palmarès du S&P 500, Keurig Dr Pepper (KDP) engrange 6,90%, à 29,04 dollars, après avoir relevé ses prévisions de ventes annuelles. Le géant américain des boissons non alcoolisées (Dr Pepper, 7UP...) a, par ailleurs, déclaré avoir levé environ 7 milliards de dollars, via des fonds gérés par des filiales d'Apollo et des fonds et comptes gérés par KKR, pour soutenir le rachat du groupe néerlandais de café JDE Peet's, annoncé en août dernier.

Les chiffres économiques du jour

Aucune publication d'importance n'est attendue ce jour.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Alphabet

L'autorité australienne de régulation de la concurrence a poursuivi Microsoft pour une offre "trompeuse" incluant son assistant IA Copilot. La plainte a été déposée à la Cour fédérale contre Microsoft Australia et sa maison-mère Microsoft Corp. Le mastodonte de la tech américain pourrait risquer une amende de 30 millions de dollars (26 millions d'euros) ou plus par infraction.

Delta Airlines

Selon Edward H Bastian, directeur général de Delta Airlines, le " shutdown " n'a qu'un " faible " impact sur le groupe de transport aérien et lui coûte moins d'un million de dollars par jour, comme le rapporte Reuters. En revanche, la pénurie de personnel de sécurité sur les plateformes aéroportuaires est jugée plus préoccupante, toujours selon le patron de Delta Airlines.

Microsoft

Valeurs chinoises

Les actions des entreprises chinoises cotées sur la place new-yorkaise progressent en avant-Bourse grâce aux espoirs sur un accord commercial entre Washington et Pékin. Ainsi, Alibaba et de JD.com avancent de plus de 2% chacune tandis que Baidu gagne 5%.