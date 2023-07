Wall Street: biais positif avant l'ouverture information fournie par Cercle Finance • 11/07/2023 à 15:04

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait commencer la séance plutôt du bon pied, au vu des futures sur le S&P500 (+0,2%) et le Nasdaq-100 (+0,3%) à une demi-heure de l'ouverture, encouragés par des nouvelles favorables en provenance d'Asie.



'Les marchés en Chine continuaient de rebondir cette nuit, avec l'annonce d'un prolongement des aides au secteur immobilier et la perspective de nouveaux soutiens à l'économie, qui pourraient être annoncés bientôt par le parti', souligne IG France.



Les opérateurs pourraient toutefois limiter leurs prises de risques à Wall Street, avant la publication des derniers chiffres de l'inflation, mercredi, et une première salve de résultats trimestriels de la part de plusieurs grandes banques américaines, vendredi.



Dans la perspective de ces publications, Jefferies relève d'ailleurs sa recommandation sur JPMorgan Chase de 'conserver' à 'achat', avec un objectif de cours remonté de 11% à 165 dollars, dans le cadre d'une note sectorielle.



'La saison des résultats devrait s'accélérer par la suite et cela permettra aux investisseurs de justifier ou non le rallye depuis le début de l'année', estime IG France, notant que les résultats du S&P500 sont attendus en baisse pour le troisième trimestre de suite.



Ajoutant que des membres de la Fed doivent prendre la parole cette semaine, la société de gestion pense qu'ils devraient se montrer positifs quant à l'inflation et 'pourraient de plus en plus suggérer que les hausses de taux devraient être bientôt terminées'.