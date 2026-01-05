 Aller au contenu principal
Wall Street au calme après la capture de Nicolas Maduro
information fournie par AOF 05/01/2026 à 14:59

(AOF) - Les marchés américains sont attendus dans le vert à l'ouverture de cette première semaine complète de l'année 2026. Sur le front géopolitique, le spectaculaire enlèvement du président vénézuélien Nicolas Maduro par les Etats-Unis n'affole pas les places financières. Les valeurs pétrolières sont particulièrement recherchées. Les investisseurs prendront connaissance cet après-midi de l'indice PMI manufacturier de l'ISM. Avant les premiers échanges, les futures sur le S&P 500 et sur le Dow Jones avancent respectivement de 0,22% et de 0,63%.

Vendredi à Wall Street

Pour la première séance de l’année, les indices américains ont connu des fortunes diverses. Les investisseurs, en manque de catalyseurs, ont fait preuve d’attentisme, notamment sur les technologiques. Le Nasdaq Composite a ainsi terminé la séance de vendredi sur un repli insignifiant de 0,02%, à 23 235,62 points, tandis que le Dow Jones a gagné 0,66%, à 48 382,39 points, et le S&P 500 a progressé de 0,18%, à 6 858,47 points. Au niveau des valeurs, Tesla a été délaissée après la publication de sa production et de ses livraisons en 2025.

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs surveilleront à 16h l'indice PMI manufacturier de l'ISM.

Les valeurs à suivre

Disney

Disney annonce avoir franchi le cap du milliard de dollars de recettes au box-office mondial (1,083 milliard) grâce au blockbuster "Avatar : Fire and Ash" de sa filiale 20th Century Studios. Selon le géant américain du divertissement, les trois volets de la saga Avatar sortis jusqu'à présent ont généré un total combiné de recettes au box-office mondial de plus de 6,35 milliards de dollars à ce jour

Secteur pétrolier

Les valeurs américaines du secteur pétrolier s'affichent en hausse (Chevron, ExxonMobil, Baker Hughes, Conocophilips, SLB, Halliburton) avant-Bourse après l'opération militaire américaine au Venezuela conclue par l'enlèvement du président vénézuélien Nicolas Maduro. Après cet événement, le président américain Donald Trump a déjà évoqué le retour des compagnies pétrolières américaines pour gérer les ressources de ce pays d'Amérique du Sud qui détient les plus importantes réserves d'or noir à l'échelle mondiale.

Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

