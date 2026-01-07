 Aller au contenu principal
Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 07/01/2026 à 06:46

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* CARMAT ALCAR.PA a annoncé mardi sa liquidation judiciaire et son retrait de la cote après avoir été placé en redressement judiciaire par le tribunal des activités économiques de Versailles en juillet dernier.

* SAINT-GOBAIN SGOB.PA a annoncé mardi son intention de retirer sa cotation à la Bourse de Londres après le 9 février en raison notamment du faible volume des transactions.

* GTT GTT.PA a déclaré mardi avoir reçu au cours du quatrième trimestre 2025 une commande du chantier naval Hanwha Ocean pour la conception des cuves de sept nouveaux méthaniers pour le compte d’un armateur européen, avec livraisons prévues en 2028 et 2029.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3Y30H9

(Rédigé par Kate Entringer, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

CARMAT
0,0990 EUR Euronext Paris 0,00%
GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.)
157,700 EUR Euronext Paris -0,25%
SAINT-GOBAIN
83,300 EUR Euronext Paris -2,28%
