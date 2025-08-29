Wall Street au beau fixe avant l'indice PCE

(AOF) - Les marchés actions américains ont clôturé en hausse lors de l'avant-dernière séance de la semaine. Les investisseurs ont été rassurés par les bons résultats trimestriels récoltés par Nvidia, qui a cédé 0,82% mais aussi par le PIB au deuxième trimestre qui a progressé plus que prévu. La publication de l'indice PCE pour juillet, indicateur d'inflation privilégié par l'institution monétaire, est attendue vendredi. Le Dow Jones qui a atteint un nouveau sommet en clôture, tout comme le S&P 500, a progressé de 0,16% à 45636 points. Le Nasdaq a gagné 0,53% à 21705 points.

Il est peu dire que les résultats de Nvidia étaient attendus. En dépit d'une publication jugée globalement solide par les analystes, l'action du spécialiste des puces pour des applications d'intelligence artificielle a perdu 0,82% à 180,12 dollars. " À court terme, l'action pourrait rester volatile en raison de sa hausse de plus de 35% au cours du trimestre et des attentes élevées, " prévient Bank of America. A l'achat sur la valeur, l'analyste a rehaussé son objectif de cours de 220 à 235 dollars.

Les chiffres macroéconomiques

Selon une nouvelle estimation, le produit intérieur brut des États-Unis a progressé de 3,3% au deuxième trimestre. Il dépasse les attentes : 3%. Sur les trois premiers mois de l'année, le PIB américain a reculé de 0,5%.

Aux États-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage s'élèvent à 229 000 contre 231 000 attendues et après 235 000 la semaine précédente.

Les promesses de ventes de logements ont reculé de 0,4% en juillet en rythme mensuel aux Etats-Unis, en ligne avec le consensus. Elles avaient diminué de 0,8% en juin.

Aux États-Unis, les stocks hebdomadaires de gaz naturel ont augmenté de 18 milliards de pieds cubes, pour un total de 3 217 milliards de pieds cubes. Les analystes tablaient sur une hausse de 27 milliards de pieds cubes. Ils s'élevaient la semaine précédente à 13 milliards de pieds cubes. Les stocks sont inférieurs de 112 milliards de pieds cubes à ceux de l'année dernière à la même période et supérieurs de 154 milliards de pieds cubes à la moyenne quinquennale de 3 063 milliards de pieds cubes.

Les valeurs à suivre

Alphabet/Fox

Youtube, qui appartient au groupe Alphabet (au même titre que Google) et Fox ont annoncé avoir conclu un accord à court terme qui permettra aux abonnés de YouTube TV de continuer à regarder Fox News, Fox Sports et d'autres chaînes Fox. Cette prolongation fait suite à des inquiétudes exprimées précédemment concernant la possibilité que les chaînes Fox soient retirées de la plateforme si aucun accord n'était trouvé avant mercredi.

HP Inc

HP Inc a présenté des perspectives globalement conformes aux attentes. Au troisième trimestre, clos fin août, la société spécialisée dans les ordinateurs personnels et les imprimantes a généré un bénéfice net en progression de 19% à 763 millions de dollars, soit 80 cents par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice a aussi atteint 75 cents par action, soit 1 cent de mieux qu'attendu. Son chiffre d'affaires a augmenté de 3,1% à 13,90 milliards de dollars alors que le marché visait 13,70 milliards de dollars.

NetApp

Le spécialiste des prestations de stockage et de la gestion des données NetApp a publié des résultats en repli. Au premier trimestre, clos fin juillet, le groupe a enregistré un bénéfice net en repli de 6% à 233 millions de dollars. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,55 dollar, supérieur de 1 cent au consensus. Le chiffre d'affaires a, lui, augmenté de 1% à 1,56 milliard de dollars alors que Wall Street visait 1,54 milliard de dollars.

Snowflake

Snowflake a annoncé des résultats financiers meilleurs qu'attendu et relevé ses objectifs annuels. Le spécialiste du stockage et de l'analyse de données basé sur le cloud a enregistré une perte nette de 297,9 millions de dollars, soit 89 cents par action au deuxième, contre une perte de 317,82 millions de dollars, soit 95 cents par action, un an auparavant. En données ajustées, Snowflake a généré un bénéfice par action de 35 cents, surpassant le consensus qui s'élevait à 27 cents.