Wall Street au beau fixe

(AOF) - Les marchés actions américains ont clôturé sur une note positive sur fond d'une nouvelle baisse des taux de la Fed en décembre. Les statistiques publiées convergent dans ce sens.Les investisseurs s'attendent majoritairement à une baisse d'un quart de point lors de la réunion de la la prochaine réunion (9 et 10 décembre). Côté valeurs, Nvidia et AMD ont trébuché à l'inverse d'Alphabet qui s'approche des 4000 milliards de dollars de capitalisation, soit 400 milliards de dollars de moins que Nvidia. Le Dow Jones s'est adjugé 1,43% à 47112 points et le Nasdaq 0,67% à 23025 points.

Si Alphabet (+1,62%, à 323,64 dollars) a progressé, Nvidia (-2,59%, à 177,82 dollars) et AMD (-4,15%, à 206,13 dollars) ont figuré parmi les principales baisses du S&P500. La maison-mère de Google s'approche des 4000 milliards de dollars de capitalisation, soit 400 milliards de dollars de moins que Nvidia, car ses puces conçues pour des applications d'intelligence artificielle pourraient représenter une alternative à celles de la firme de Jensen Huang. Meta serait en pourparlers pour les utiliser dans ses centres de données en 2027, affirme le site spécialisé, The Information.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, les prix à la production ont progressé de 2,7% en septembre en rythme annuel, conformément aux attentes. Ils étaient en croissance de 2,6% en août. En rythme mensuel, ils sont en hausse de 0,3% en ligne avec les prévisions, après avoir reculé de 0,1% en août. En version core, les prix à la production sont en hausse de 0,1%, contre +0,2% attendu en rythme mensuel et en hausse de 2,6%, contre 2,7% attendus en rythme annuel.

En rythme mensuel, les ventes au détail ont augmenté de 0,2% en septembre aux Etats-Unis, contre un consensus de 0,4%, après une hausse de 0,6% en août.

Aux Etats-Unis, l'indice S&P Case-Shiller des prix immobiliers en septembre sera publié à 15h.

Aux Etats-Unis, la confiance des consommateurs, mesurée par le Conference Board, est ressortie à 88,7 en novembre, en-dessous du consensus de 93,5. L'indicateur était ressorti à 94,6 en octobre.

Au mois d'octobre, les promesses de ventes de logements ont progressé de 1,9% aux Etats-Unis, là où les analystes tablaient sur une progression de seulement 0,5%. Au mois de septembre, elles avaient augmenté de 0,1%.

Les valeurs à suivre

Agilent

Au quatrième trimestre de l'exercice clos le 31 octobre, Agilent Technologies a généré un bénéfice net ajusté de 452 millions de dollars, soit un bénéfice net ajusté par action de 1,59 dollar. Les analystes tablaient sur un cent de moins. Parallèlement, le spécialiste des instruments scientifiques, logiciels, services et consommables pour les laboratoires a vu son chiffre d'affaires atteindre 1,86 milliard de dollars, soit mieux que les attentes qui étaient de 1,83 milliard de dollars.

Eli Lilly

Eli Lilly a débuté la séance dans le vert à Wall Street et pourrait enchaîner une troisième progression consécutive. Avec ces récentes hausses, le titre du laboratoire pharmaceutique américain ne cesse de battre de nouveaux records historiques. Peu après l'ouverture aujourd'hui, il a par exemple atteint 1 094 dollars, un niveau inédit. La récente hausse du titre, qui a notamment bondi de 40,26% depuis le début du mois d'octobre, lui a permis de dépasser les 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière et de s'installer à la douzième place des plus grosse entreprises cotées en bourse.

Spotify

Spotify annonce qu'il augmentera ses tarifs d'abonnement aux États-Unis au premier trimestre 2026, a fait savoir hier le Financial Times, qui cite trois sources proches du dossier. Pour le géant suédois du streaming, il s'agirait de la première augmentation de ses tarifs depuis juin 2024 outre-Atlantique.

Tesla

Selon Reuters, Tesla a été attaqué en justice par Perrone Robotics aux Etats-Unis. Ce dernier accuse la firme d'Elon Musk d'avoir délibérément enfreint cinq brevets liés aux systèmes robotiques pour véhicules autonomes. Parallèlement, selon l'ACEA, l'Association des constructeurs européens d'automobiles, les ventes de Tesla ont reculé de 48% au mois d'octobre dans l'Union européenne, à 5 647 unités. Sur les dix premiers mois de l'année, les immatriculations de Tesla Motors se sont effondrées de 39,2%, pour un total de 117 000 voitures écoulées.

Zoom

Zoom Communications a une nouvelle fois relevé ses prévisions annuelles. Au titre du troisième trimestre fiscal de son exercice 2025/2026, le fournisseur de services de visioconférence a dégagé un bénéfice par action en hausse de 10,1% à 1,52 dollar, là où le consensus ciblait 1,43 dollar. Les revenus pour les trois mois clos fin octobre ont progressé de 4,4% à 1,23 milliard de dollars. Ils sont légèrement supérieurs aux prévisions.