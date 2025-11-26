A suivre aujourd'hui... Safran

(AOF) - Safran a annoncé a signature d'un accord pour la création en Inde d’une coentreprise avec Bharat Electronics Limited (BEL). L'équipementier aéronautique français entend se développer dans le pays en matière d'aéronautique civile et militaire. "Safran va tripler son chiffre d'affaires d'ici 2030 pour dépasser les 3 milliards d'euros, dont la moitié sera générée par nos implantations indiennes, et multiplier par cinq ses approvisionnements dans le pays", a déclaré le directeur général Olivier Andriès dans un communiqué.

Points-clés

- Troisième équipementier aéronautique mondial : numéro 1 mondial des moteurs d’avions civils, des turbines et commandes de vols d’hélicoptères, des transmissions de puissance, des nacelles de moteurs d’avions, numéro 2 des moteurs spatiaux et numéro 4 des moteurs militaires… ;

- Activité de 27,3 Mds€, organisée en 3 divisions : la propulsion aéronautique et spatiale (50% dans les moteurs et turbines d’hélicoptères), l’équipement&défense (38%) et équipements intérieurs pour avions sous la marque Aircrafts interiors (12%) ;

- Modèle d'affaires en 4 piliers : recentrage sur l’aviation civile avec le rachat de Zodiac Aerospace, renforcement de la propulsion et l’équipement, avec pour objectif 2035 le rang de numéro 1 mondial des équipementiers aéronautiques, partenariat historique avec GE, jusqu’en 2040 sur le moteur civil CFM56, peu à peu remplacé par le moteur Leap et hausse des revenus tirés de l’après-vente ;

- Capital non opéable (11,2% des actions pour l’Etat et 6,8% pour les salariés), Ross McInnes présidant le conseil d’administration de 16 membres, Olivier Andries étant directeur général ;

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires:

- focus sur l’amélioration des capacités de production et de la chaîne d’approvisionnement aux difficultés persistantes,

- regroupement des procédés de fabrication additive au Haillan, en vue de leur déploiement industriel,

- forte montée en puissance des services, mieux margés que la 1ère monte (62 % en propulsion, 39 % en équipement&défense et 38 % en équipements intérieurs),

- rotation active du portefeuille et gestion active de la dette avec remboursements anticipés d’emprunts,

- innovation portée par une R&D à 5,2% des revenus,

- soutenue financièrement par l'Etat français, avec un portefeuille de + 13 000 brevets (2ème déposant en France), et 2 centres de R&T “Safran Tech” en France,

- répartie entre décarbonation et programmes de développement,

- Stratégie environnementale avec 2 objectifs intermédiaires :

- 2030 : réduction vs 2018, de 50,4%, des émissions de CO2 de la production via un plan de sobriété énergétique de 10 % en moins de consommation électrique en 2024,

- 2035 : recul de 42,5 % des émissions de CO2 des 400 principaux fournisseurs,

- aéronef de rupture « bas-carbone » d’ici 2035, intégration de carburants durables,

- programme CFM RISE de réduction de + 20% des émissions du moteur ;

- Carnet de commandes à + 4 fois les ventes annuelles et visibilité renforcée par les commandes dans la défense et le transport aérien ;

- Bilan non endetté avec, à fin juin, une situation nette de 1,8 Md€, un autofinancement libre de 1,8 Mds€ et trésorerie de 6,7 Mds€.

Défis

- Intégration depuis le 1 er août des activités de commandes de vol et d’actionnement de Colllins qui devraient contribuer au bénéfice global dès 2025 ;

- Préparation à l’instauration de droits de douane américains : ajustement des flux logistiques, recours aux zones franches et aux entrepôts sous douane, hausse des prix de vente… ;

- Après une hausse de 13,2 % des ventes et de 11 % du bénéfice net affecté par la surtaxe française au 1er semestre, objectifs 2025 relevés (hors impact des tarifs américains) : hausse de 10-12 % des revenus, résultat opérationnel de 5-5,1 Mds€ et autofinancement libre de 3,4-3,6 Mds€ ;

- Attente d’un relèvement, en octobre, des anticipations 2028 : doublement des livraisons de moteur LEAP, résultat opérationnel de 6-6,5 Mds€ et autofinancement libre cumulé de 15 0 3,6 Mds€ :

- Dividende 2024 de 2,9 €, soit un taux de distribution de 40 %, programme de rachat d’actions de 5 Mds€. de 1 Md€ entre 2024 et 2025.