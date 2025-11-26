La Compagnie des Alpes remporte l'exploitation de La Plagne pour 25 ans

( AFP / JEAN-PIERRE CLATOT )

La Compagnie des Alpes (CDA) a annoncé mardi avoir remporté le contrat de délégation de service public pour l'exploitation de la station de ski de La Plagne, la plus grande du monde, pour une durée de 25 ans.

"La Compagnie des Alpes annonce que l'offre déposée par sa filiale, la Société d'Aménagement de La Plagne (SAP, détenue à 98%), a été retenue, ce jour, par le Syndicat Intercommunal de la Grande Plagne (SIGP)", annonce l'entreprise dans un communiqué.

La SAP est l'exploitant historique de cette station créée en 1961.

Ce contrat de délégation de service public, d'une durée de 25 ans, débutera le 11 juin 2027. Il "porte sur l'aménagement et l'exploitation du domaine skiable (remontées mécaniques et pistes) ainsi que sur la gestion des navettes intra-station et de la piste de bobsleigh", est-il précisé.

Pour le directeur général de la CDA, Dominique Thillaud, cette décision "témoigne de la qualité du travail accompli" et "démontre (...) une vision novatrice pour l'avenir du domaine de La Plagne".

Le groupe assure avoir "attaché un intérêt tout particulier, dans son offre, aux aspects environnementaux", alors que le changement climatique menace l'activité traditionnelle des stations de ski, avec des répercussions économiques pour les régions qui vivent du tourisme hivernal.

La Compagnie des Alpes, qui exploite des domaines comme Tignes, Val d'Isère, Les Arcs, Méribel ou Les Ménuires, fait partie d'une alliance d'exploitants de grandes stations de ski, pour la plupart européens, annoncée en mai, visant à mettre en commun leurs "ressources et expertises" pour réduire les émissions de CO2 et promouvoir un "tourisme durable".

La Plagne, en haute altitude, est un site "garant d'une pratique du ski à long terme, validé par les prévisions d'enneigement, avec un potentiel de diversification", et remporter ce contrat était pour le groupe "un enjeu stratégique fort".

Selon Dominique Thillaud, la délégation de service public "a été renouvelée dans des conditions de rentabilité conformes aux standards du groupe et sera donc créatrice de valeur pour tous".

La SAP s'est "appuyée sur des partenaires" pour élaborer son offre, citant notamment les ESF (École de ski français, NDLR) de La Plagne, ou encore les transporteurs Loyet et ABD Voyages pour la gestion des navettes.

La Plagne compte 225 kilomètres de pistes, 133 pistes, et 95 remontées mécaniques. Le domaine est connecté à celui des Arcs.