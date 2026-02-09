Wall Street attendue sans grand mouvement pour entamer la semaine
A environ une demi-heure de l'ouverture, les contrats "futures" sur le S&P 500 (-0,2%) et le Nasdaq-100 (-0,2%) présagent un début de séance globalement atone de ces deux indices majeurs, après une semaine mouvementée.
Pour rappel, le Dow Jones a terminé vendredi sur un gain de presque 2,5% à 50 116 points, tandis que le S&P 500 s'est adjugé un petit peu moins de 2% à 6 932 points, et que le Nasdaq-100 a signé une progression de plus de 2,1% à 25 076 points.
Ces gains vigoureux ne doivent toutefois pas masquer des performances bien plus contrastées sur l'ensemble de la semaine écoulée : si le Dow s'est adjugé 2,5%, le S&P s'est tassé de 0,1% et le Nasdaq a abandonné près de 1,9%.
"Les doutes autour des besoins colossaux en investissements dans l'IA ont pris de l'ampleur, entrainant des sanctions extrêmement sévères contre les titres des géants de la tech américaine", rappelle Edmond de Rothschild AM.
Le rapport sur l'emploi en vedette cette semaine...
Si le calendrier de ce lundi était vierge de statistiques américaines, les prochains jours s'annoncent chargés sur ce front, avec en particulier le rapport sur l'emploi (mercredi), puis l'indice des prix à la consommation (vendredi).
Pour rappel, le Département du Travail avait repoussé la parution de son rapport sur l'emploi pour janvier, initialement prévue vendredi dernier, en raison du "shutdown" qui avait affecté l'administration fédérale américaine en tout début de mois.
"Nos économistes s'attendent à une création de 75 000 emplois au total comme dans le secteur privé (pour des consensus respectivement de 69 000 et 75 000), une amélioration modeste par rapport aux tendances récentes", précise Deutsche Bank.
...ainsi que les publications de quelques poids lourds de la cote
Aucune publication d'entreprise majeure n'était attendue ce lundi matin à Wall Street, mais plusieurs poids lourds de la cote doivent encore dévoiler leurs résultats cette semaine, parmi lesquels Coca-Cola, McDonald's, Cisco et Applied Materials.
Pour l'heure, on notera que le conglomérat Loews Corporation a publié ce matin un BPA plus que doublé à 1,94 dollar au titre du 4e trimestre 2025, mais principalement grâce à un effet de base favorable chez sa filiale d'assurance CNA Financial.
Par ailleurs, Eli Lilly a signé un accord avec Orna Therapeutics, un spécialiste de l'ingénierie de cellules immunitaires in vivo, en vue de son acquisition pour un montant pouvant aller jusqu'à 2,4 milliards de dollars en numéraire.
