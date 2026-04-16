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Wall Street attendue en petite hausse à l'ouverture
information fournie par Zonebourse 16/04/2026 à 14:55

En ordre dispersé hier soir, avec un Dow Jones en petite baisse de 0,15% et un Nasdaq Composite en hausse de 1,59% alors que le S&P 500 ( 0,80%) a touché un nouveau record, les indices américains devraient s'afficher en petite hausse à l'ouverture. Selon les futures sur indices, le Dow Jones, le Nasdaq Composite et le S&P 500 sont attendus sur des progressions allant de 0,11 à 0,30%.

Les investisseurs semblent toujours plutôt optimistes quant à la résolution par voie diplomatique du conflit en Iran. L'agence iranienne Tasnim a indiqué que le chef de l'état-major de l'armée pakistanaise était à Téhéran pour conduire "une délégation politico sécuritaire de haut niveau" afin de préparer un nouveau cycle de négociations avec les Etats-Unis.

En attendant, le conflit ne semble pour l'instant pas avoir eu de graves conséquences sur la croissance chinoise. Au premier trimestre, elle a progressé de 1,3%, conformément aux attentes, tandis que la production industrielle de l'Empire du Milieu a augmenté de 5,7% en mars, contre une prévision à 5,4%.

Aux Etats-Unis, les intervenants ont déjà pris connaissance de l'indice de la Fed de Philadelphie qui a progressé alors qu'un repli était redouté. Cette statistique, qui mesure le niveau de l'activité dans le secteur manufacturier dans cette région des Etats-Unis est passé de 18,1 à 26,7 points, contre une prévision à 10,3. A 26,7 points, il est à son plus haut niveau depuis janvier 2025.

De leur côté, les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage se sont élevées à 207 000 unités, soit un peu moins que les 213 000 attendues. Les chiffres de la semaine précédente ont été révisés en légère baisse de 219 000 à 218 000.

A 15h15 seront publiés les chiffres de la production industrielle de mars.

En attendant, sur le marché des devises, le dollar remonte face à la monnaie unique ( 0,20%) et s'échange contre 0,8486 euro.

Et au niveau des matières premières, les prix du baril de pétrole sont en hausse. A New York, le WTI gagne 0,64%, à 91,43 dollars et à Londres, le Brent de la mer du Nord avance de 0,93%, à 95,73 dollars.

Du côté des entreprises

Abbott Laboratories a publié un BPA ajusté en croissance de 6% à 1,15 dollar au titre du 1er trimestre 2026, conformément au consensus de marché, pour des revenus qui ont augmenté de 7,8% à 11,16 milliards de dollars, dont une hausse de 3,7% sur une base comparable.

Bank of New York Mellon a dévoilé, au titre du 1er trimestre 2026, un bénéfice net en hausse de 36% à 1,56 milliard de dollars, soit 2,24 dollars par action ( 42%), grâce à une croissance plus forte de ses revenus que de ses dépenses hors intérêts.

PepsiCo a dévoilé un BPA coeur de 1,61 dollar au titre de son 1er trimestre 2026, en croissance de 5% à changes constants et supérieur de 4% à l'estimation moyenne des analystes, ainsi qu'une marge opérationnelle coeur en amélioration de 10 points de base à 15,7%.

Hors trimestriels, Accenture a réalisé un investissement par l'intermédiaire d'Accenture Ventures, dans General Robotics, une entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle native.

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