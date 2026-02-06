Wall Street attendue en légère hausse pour la fin de semaine
information fournie par Zonebourse 06/02/2026 à 14:48
La veille, le secteur des technos a été particulièrement délaissé à l'image de Microsoft qui a perdu 4,95%. L'arrivée de nouveaux outils comme ceux d'Anthropic font craindre un véritable bouleversement des modèles économiques des géants du secteur.
Pour ne rien arranger, après clôture, Amazon a dévoilé des perspectives un peu en-deçà des attentes et des dépenses liées à l'intelligence artificielle en forte hausse.
Ce vendredi, les publications de résultats d'entreprises se tarissent, fin de semaine oblige. Les intervenants se contentent de celles de Philip Morris, ou de Biogen. Le groupe pharmaceutique a notamment dévoilé un bénéfice par action ajusté à 15,28 dollars, là où il l'attendait entre 14,5 et 15 dollars. Pour 2026, il devrait se situer entre 15,25 et 16,25 dollars.
Au niveau de la macro-économie, les investisseurs n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dents. Ils se contenteront de l'indice de confiance des consommateurs calculé par l'Université du Michigan de février. La journée aurait toutefois dû être particulièrement attendue avec le rapport mensuel sur l'emploi américain de janvier, dont la publication était programmée ce vendredi. Toutefois, avec le " micro-shutdown " de quelques jours qui a paralysé certaines administrations américaines, il a été reporté au 11 février.
Sur le marché des devises, le dollar reculer face à la monnaie unique (-0,14%) et se négocie contre 0,8480 euro.
De son côté, le bitcoin s'offre un peu d'air ( 6,55% ), à 66 930 dollars après avoir perdu beaucoup de terrain en quelques jours : près de 30% depuis la séance du 29 janvier dernier.
Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette baisse selon Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marché chez IG Markets : outre les menaces de droits de douane "les taux toujours élevés sur les obligations du Trésor aux Etats-Unis peuvent également expliquer une partie des allègements ou débouclages de position sur les cryptoactifs ces derniers mois" explique-t-il. Il ajoute que "la chute des cryptoactifs peut également s'expliquer par des stratégies long-short : des investisseurs qui ont acheté les métaux comme l'or et l'argent et ont vendu le Bitcoin en parallèle". Enfin, toujours selon Alexandre Baradez : l'autre facteur "pouvant expliquer la baisse prononcée des derniers jours : la nomination de Kevin Warsh par Donald Trump pour remplacer Jerome Powell dans quelques mois, à la fin de son mandat".
Le prix des métaux précieux remonte aussi, à l'image de l'once d'or qui avance d'environ 3%, à 4 920 dollars.
Valeurs associées
|68 324,4415 USD
|CryptoCompare
|+3,88%
A lire aussi
-
La Bourse de New York évolue en hausse vendredi, tentant de se reprendre à l'issue d'une semaine particulièrement tumultueuse pour les valeurs technologiques, moteurs du marché ces dernières années. Vers 15H05 GMT, le Dow Jones bondissait de 1,75%, l'indice Nasdaq ... Lire la suite
-
Pakistan : un attentat-suicide fait au moins 31 morts et plus de 130 blessés dans une mosquée chiite
Un attentat-suicide lors de la prière du vendredi dans une mosquée chiite d'Islamabad a fait au moins 31 morts, selon les autorités, et plus de 130 blessés, a annoncé une source policière pakistanaise à l'AFP. L'attaque, non revendiquée pour l'instant, s'est produite ... Lire la suite
-
L'Iran a affirmé vendredi qu'il allait poursuivre ses négociations avec les Etats-Unis, à l'issue d'une première session de pourparlers à Oman, tenues dans une "atmosphère positive" selon Téhéran, malgré le déploiement dans le Golfe d'une force navale américaine. ... Lire la suite
-
Le bilan de l'attaque par des hommes armés du village de Woro, dans l’État de Kwara, dans le centre-ouest du Nigeria, est passé à 162 morts, a déclaré la Croix-Rouge, après un précédent bilan faisant état de 67 morts.
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer