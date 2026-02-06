 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wall Street attendue en légère hausse pour la fin de semaine
information fournie par Zonebourse 06/02/2026 à 14:48

En net repli hier soir (-1,23% pour le S&P 500, -1,20% pour le Dow Jones et -1,59% pour le Nasdaq Composite), les indices américains devraient se reprendre aujourd'hui à l'ouverture. Selon les futures sur indices, les trois grands indices new-yorkais devraient connaître des progressions comprises entre 0,50 et 0,75% lors des premières minutes de cotation.

La veille, le secteur des technos a été particulièrement délaissé à l'image de Microsoft qui a perdu 4,95%. L'arrivée de nouveaux outils comme ceux d'Anthropic font craindre un véritable bouleversement des modèles économiques des géants du secteur.

Pour ne rien arranger, après clôture, Amazon a dévoilé des perspectives un peu en-deçà des attentes et des dépenses liées à l'intelligence artificielle en forte hausse.

Ce vendredi, les publications de résultats d'entreprises se tarissent, fin de semaine oblige. Les intervenants se contentent de celles de Philip Morris, ou de Biogen. Le groupe pharmaceutique a notamment dévoilé un bénéfice par action ajusté à 15,28 dollars, là où il l'attendait entre 14,5 et 15 dollars. Pour 2026, il devrait se situer entre 15,25 et 16,25 dollars.

Au niveau de la macro-économie, les investisseurs n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dents. Ils se contenteront de l'indice de confiance des consommateurs calculé par l'Université du Michigan de février. La journée aurait toutefois dû être particulièrement attendue avec le rapport mensuel sur l'emploi américain de janvier, dont la publication était programmée ce vendredi. Toutefois, avec le " micro-shutdown " de quelques jours qui a paralysé certaines administrations américaines, il a été reporté au 11 février.

Sur le marché des devises, le dollar reculer face à la monnaie unique (-0,14%) et se négocie contre 0,8480 euro.

De son côté, le bitcoin s'offre un peu d'air ( 6,55% ), à 66 930 dollars après avoir perdu beaucoup de terrain en quelques jours : près de 30% depuis la séance du 29 janvier dernier.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette baisse selon Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marché chez IG Markets : outre les menaces de droits de douane "les taux toujours élevés sur les obligations du Trésor aux Etats-Unis peuvent également expliquer une partie des allègements ou débouclages de position sur les cryptoactifs ces derniers mois" explique-t-il. Il ajoute que "la chute des cryptoactifs peut également s'expliquer par des stratégies long-short : des investisseurs qui ont acheté les métaux comme l'or et l'argent et ont vendu le Bitcoin en parallèle". Enfin, toujours selon Alexandre Baradez : l'autre facteur "pouvant expliquer la baisse prononcée des derniers jours : la nomination de Kevin Warsh par Donald Trump pour remplacer Jerome Powell dans quelques mois, à la fin de son mandat".

Le prix des métaux précieux remonte aussi, à l'image de l'once d'or qui avance d'environ 3%, à 4 920 dollars.

Valeurs associées

BTC/USD
68 324,4415 USD CryptoCompare +3,88%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank