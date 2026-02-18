Wall Street attendue en hausse avant plusieurs statistiques
Après avoir terminé la veille à proximité immédiate de leur point d'équilibre, les principaux indices américains devraient se draper de vert à l'ouverture, indiquent les échanges de préouverture.
Ces dernières semaines, les investisseurs ont été chahutés par la disruption provoquée par l'IA sur certains secteurs (les logiciels en tête) et par une dynamique beaucoup moins favorable sur les valeurs technologiques américaines.
Le secteur des logiciels n'est d'ailleurs pas sorti de l'ornière rappelaient ce matin les analystes de Danske Bank.
Des analystes attentifs
Alexandre Baradez, analyste chez IG, rapporte par ailleurs qu'au sein du groupe des "7 Magnifiques", certaines valeurs sont entrées en "bear market", c'est-à-dire qu'elles se replient de plus de 20% depuis leur sommet. Microsoft affiche ainsi une baisse de près de 30% depuis son plus haut, tandis que Amazon a lâché 24% depuis son record en novembre.
"On observe une petite rotation depuis quelques mois entre valeurs offensives et défensives aux Etats-Unis, mais on constate également que les investisseurs désensibilisent un peu leurs portefeuilles aux valeurs américaines en renforçant d'autres allocations comme l'Europe et les marchés émergents", ajoutait-il Selon lui, consommation américaine et "Capex" dans le secteur tech pourraient bien être les thèmes centraux pour les marchés financiers au cours du premier semestre...
Ce matin, David Lefkowitz, responsable des actions américaines chez UBS Global Wealth Management, indique toutefois continuer de classer les actions américaines comme attractives. "Nous nous attendons à une croissance saine des bénéfices ainsi qu'à une Fed favorable pour faire grimper les actions."
Les valeurs qui font parler d'elles
Dans l'actualité des sociétés états-uniennes, Mondelez a réaffirmé sa prévision d'une croissance organique du chiffre d'affaires net de 3% à 5% sur le long terme, assortie d'une hausse de 5% à 10% (non inclus) de son bénéfice par action (BPA) ajusté et d'un flux de trésorerie disponible (FCF) annuel d'au moins trois milliards de dollars.
Mastercard annonce une collaboration avec Ericsson afin de faciliter l'accès à des solutions de transfert d'argent pour les fournisseurs de services télécoms, les fintechs et les banques
Northrop Grumman rapporte que son système BACN de communication aéroporté de champ de bataille poursuivra ses opérations au sein de l'US Air Force, celle-ci ayant décidé d'en prolonger l'exploitation jusqu'en 2027.
Boeing indique qu'Air Astana JSC a finalisé une commande pouvant aller jusqu'à 15 Boeing 787 Dreamliner, afin de développer et moderniser sa flotte d'avions gros-porteurs du constructeur américain.
Eli Lilly fait part des résultats positifs issus de l'essai clinique en ouvert de phase III TOGETHER-PsO, évaluant l'utilisation concomitante de Taltz et Zepbound par rapport à Taltz seul chez des adultes présentant un psoriasis en plaques modéré à sévère et une obésité ou un surpoids avec au moins une comorbidité supplémentaire liée au poids.
La saison des résultats se poursuivra au cours des prochaines séances avec dès demain les résultats de Walmart, Alibaba, Deere&Company, Newmont Corp ou encore Southern Company.
Des stats et des chiffres
Sur le front des statistiques, les marchés surveilleront aujourd'hui la production industrielle, les mises en chantier de logements ainsi que la publication des minutes du Federal Open Market Committee (FOMC), le comité de politique monétaire de la Fed.
En attendant, les commandes de biens durables aux Etats-Unis n'ont diminué que de -1,4% au mois de décembre 2025, après une augmentation de 5,4% le mois précédent, selon les données du Département du Commerce. Les économistes tablaient sur une baisse de 2%.
Dans le reste de l'actualité, le WTI progresse de 2%, à 63,5 USD le baril, l'or gagne 0,7%, à 4 912 USD. Sur le forex, le dollar gagne 0,2% face au la monnaie unique, à 0,845 EUR.
