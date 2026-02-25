 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wall Street attendue en hausse avant la grande messe trimestrielle de Nvidia
information fournie par Zonebourse 25/02/2026 à 14:34

À une heure de l'ouverture de Wall Street, les "futures" sur action suggèrent une ouverture en hausse du Dow Jones, du S&P500 et du Nasdaq 100, attendus entre 0,3% et 0,4% dans un climat d'optimisme prudent avant le grand show trimestriel de Nvidia.

Le scénario est désormais rodé : tous les trois mois, les marchés retiennent leur souffle avant les résultats de Nvidia, plus grande capitalisation boursière de la planète (4700 milliard de dollars). La publication du 4e trimestre est attendue à 22h20. Pendant quelques heures, Nvidia occupera le centre de gravité de la planète financière, concentrant l'attention des investisseurs au quatre coins du monde.

Les attentes sont d'autant plus élevées que les résultats seront publiés après plusieurs épisodes de doutes concernant les niveaux de valorisation de l'IA ou la possibilité d'éclatement de la bulle. Sans oublier que depuis quelques semaines, les marchés assistent à une profonde recomposition de certains segments technologiques, violemment disruptés par cette technologie.

Le consensus anticipe un chiffre d'affaires trimestriel de 66,2 MdsUSD et un résultat net de 35,8 MdsUSD. En préouverture, le titre gagne déjà 0,8%...

Dans une note publiée ce matin, Goldman Sachs estime que le pic des investissements dans l'IA pourrait être proche. La banque anticipe en effet un ralentissement de la croissance des dépenses des grands acteurs du cloud à partir de fin 2026, sur fond de craintes accrues de disruption.

Selon ses estimations, les dépenses d'investissement (capex) des principaux hyperscalers américains devraient osciller entre 700 et 725 MdsUSD en 2026, mais leur rythme de progression pourrait ralentir au second semestre. Une telle inflexion serait susceptible de peser sur les valeurs d'infrastructures liées à l'IA, dont les multiples demeurent nettement supérieurs à leurs moyennes sur 5 ans.

"Sur le marché, les fabricants de mémoires ont bondi de 55% depuis le début de l'année, portés par les révisions bénéficiaires, tandis que certains éditeurs de logiciels ont reculé d'environ 23% en six semaines sur fond de risques de disruption", rappelle en substance la note de la banque.

Une dynamique qui n'a pas empêché le titre AMD de gagner 8,77% hier à New York, tiré par une gigantesque commande de la part de Meta portant sur la fourniture de 6 GW de puissance de calcul, un contrat qui vient confirmer la montée en force du fabricant de processeurs sur le marché des centres de données dédiés à l'IA.

Sur le plan macroéconomique, les investisseurs se préparent à l'arrivée, en mai prochain, de Kevin Warsh à la tête de la Réserve fédérale. "Le consensus s'attend majoritairement à ce que sa présidence rapproche la Fed du Trésor, réduise le bilan de la Fed et permette éventuellement de nouvelles baisses de taux. Selon nous, ces baisses seraient soutenues par la poursuite de la baisse de l'inflation et par un marché du travail qui reste relativement fragile", indiquait ce matin Ashok Bhatia, CIO chez Neuberger Berman.

Côté statistiques, l'agenda du jour est plutôt léger. Les stocks hebdomadaires de pétrole aux États-Unis seront publiés à 16h30. En attendant cette échéance, le WTI gagne 0,3% autour de 66,2 USD le baril, tandis que le dollar évolue autour de 0,849 EUR.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank