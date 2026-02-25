Wall Street attendue en hausse avant la grande messe trimestrielle de Nvidia
information fournie par Zonebourse 25/02/2026 à 14:34
Le scénario est désormais rodé : tous les trois mois, les marchés retiennent leur souffle avant les résultats de Nvidia, plus grande capitalisation boursière de la planète (4700 milliard de dollars). La publication du 4e trimestre est attendue à 22h20. Pendant quelques heures, Nvidia occupera le centre de gravité de la planète financière, concentrant l'attention des investisseurs au quatre coins du monde.
Les attentes sont d'autant plus élevées que les résultats seront publiés après plusieurs épisodes de doutes concernant les niveaux de valorisation de l'IA ou la possibilité d'éclatement de la bulle. Sans oublier que depuis quelques semaines, les marchés assistent à une profonde recomposition de certains segments technologiques, violemment disruptés par cette technologie.
Le consensus anticipe un chiffre d'affaires trimestriel de 66,2 MdsUSD et un résultat net de 35,8 MdsUSD. En préouverture, le titre gagne déjà 0,8%...
Dans une note publiée ce matin, Goldman Sachs estime que le pic des investissements dans l'IA pourrait être proche. La banque anticipe en effet un ralentissement de la croissance des dépenses des grands acteurs du cloud à partir de fin 2026, sur fond de craintes accrues de disruption.
Selon ses estimations, les dépenses d'investissement (capex) des principaux hyperscalers américains devraient osciller entre 700 et 725 MdsUSD en 2026, mais leur rythme de progression pourrait ralentir au second semestre. Une telle inflexion serait susceptible de peser sur les valeurs d'infrastructures liées à l'IA, dont les multiples demeurent nettement supérieurs à leurs moyennes sur 5 ans.
"Sur le marché, les fabricants de mémoires ont bondi de 55% depuis le début de l'année, portés par les révisions bénéficiaires, tandis que certains éditeurs de logiciels ont reculé d'environ 23% en six semaines sur fond de risques de disruption", rappelle en substance la note de la banque.
Une dynamique qui n'a pas empêché le titre AMD de gagner 8,77% hier à New York, tiré par une gigantesque commande de la part de Meta portant sur la fourniture de 6 GW de puissance de calcul, un contrat qui vient confirmer la montée en force du fabricant de processeurs sur le marché des centres de données dédiés à l'IA.
Sur le plan macroéconomique, les investisseurs se préparent à l'arrivée, en mai prochain, de Kevin Warsh à la tête de la Réserve fédérale. "Le consensus s'attend majoritairement à ce que sa présidence rapproche la Fed du Trésor, réduise le bilan de la Fed et permette éventuellement de nouvelles baisses de taux. Selon nous, ces baisses seraient soutenues par la poursuite de la baisse de l'inflation et par un marché du travail qui reste relativement fragile", indiquait ce matin Ashok Bhatia, CIO chez Neuberger Berman.
Côté statistiques, l'agenda du jour est plutôt léger. Les stocks hebdomadaires de pétrole aux États-Unis seront publiés à 16h30. En attendant cette échéance, le WTI gagne 0,3% autour de 66,2 USD le baril, tandis que le dollar évolue autour de 0,849 EUR.
A lire aussi
-
En grave difficulté, l'éditeur de jeux français Nacon demande son placement en redressement judiciaire
Nouveau coup dur pour l'industrie du jeu vidéo en France: l'éditeur Nacon a annoncé mercredi être en cessation de paiements et demander son placement en redressement judiciaire face aux difficultés financières de sa maison mère, BigBen Interactive. "A ce jour, ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi avant les résultats du géant des puces Nvidia , une publication particulièrement attendue dans un marché récemment échauffé par les inquiétudes autour de l'intelligence artificielle (IA). Dans les premiers échanges, ... Lire la suite
-
Les touristes se rendant à Barcelone pourront être taxés jusqu'à 15 euros par nuit après que la ville a augmenté sa taxe de séjour touristique pour la porter à l'un des niveaux les plus élevés d'Europe, dans le cadre de ses efforts visant à limiter le nombre ... Lire la suite
-
Le chancelier Friedrich Merz a annoncé mercredi à Pékin une commande allant "jusqu'à 120" appareils passée par la Chine auprès de l'avionneur européen Airbus, au premier jour de sa visite chez le principal partenaire commercial de l'Allemagne, de plus en plus perçu ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer