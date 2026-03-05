 Aller au contenu principal
Etats-Unis: Hausse moins forte que prévu des inscriptions au chômage à 213.000
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 15:53

Des démolisseurs démontent l'enseigne et la façade d'un restaurant à Rockville, dans le Maryland

Les ‌inscriptions au chômage ont ​augmenté moins que prévu aux Etats-Unis lors de la semaine ​au 28 février, à 213.000 contre ​213.000 (révisé) la semaine ⁠précédente, a annoncé jeudi le ‌département du Travail. Les économistes attendaient en moyenne ​215.000 ‌inscriptions au chômage.

Les inscriptions de ⁠la semaine au 21 février ont été révisées en ⁠hausse par ‌rapport à une estimation ⁠initiale de 212.000. La ‌moyenne mobile sur quatre ⁠semaines s'établit à 215.750 ⁠contre 220.500 (révisé) ‌la semaine précédente. Le nombre ​de personnes ‌percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1,868 ​million lors de la semaine au ⁠21 février (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles) contre 1,822 million la semaine précédente (révisé).

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par ​Augustin Turpin)

