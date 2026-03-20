Wall Street attendue en berne, toujours minée par le pétrole
information fournie par Zonebourse 20/03/2026 à 13:51
Jeudi, les 3 principaux indices actions américains ont plutôt limité la casse, avec des reculs d'un peu moins de 0,3% pour le S&P 500 et le Nasdaq 100, à 6 606 points et 24 355 points respectivement, et de plus de 0,4% à 46 021 points pour le Dow Jones.
Les regards toujours rivés vers les cours du pétrole
"Les prix du pétrole ont légèrement baissé après avoir atteint un nouveau pic, dans l'espoir que les infrastructures énergétiques au Moyen-Orient puissent être épargnées de nouveaux dégâts après une série d'incidents ayant touché plusieurs pays de la région", notait ce matin Frank Walbaum.
Selon cet analyste de marché chez Naga, "tout dommage grave sur les principaux sites énergétiques pourrait retarder la reprise et laisser le marché sous-approvisionné, même après un recul des tensions, si des réparations importantes sont nécessaires".
Ajoutant que les marchés surveillent de près les efforts visant à rétablir les flux d'approvisionnement, il prévenait que les prix du pétrole devraient rester réactifs et sujets à la volatilité, au gré des évolutions géopolitiques au Moyen-Orient.
"À cet égard, les perspectives restent très incertaines avec des prix volatils, car le marché pourrait connaître une nouvelle hausse si les tensions s'intensifient davantage", concluait le professionnel des marchés.
Les regards devraient donc rester largement rivés vers les cours du pétrole, qui s'affichent actuellement à un peu plus de 94 USD le baril sur le WTI ( West Texas Intermediate ) et vers 107 USD pour le Brent.
FedEx attendu en forte hausse après ses trimestriels
Sur le front des valeurs, FedEx pourrait se distinguer positivement ce vendredi, au lendemain d'une publication trimestrielle marquée notamment par un BPA bien meilleur que prévu et un relèvement d'objectifs pour l'exercice en cours.
Ainsi, le groupe de logistique basé à Memphis (Tennessee) prévoit désormais un BPA annuel de 16,05 à 16,85 USD, et non plus de 14,80 à 16,00 USD, après avoir engrangé un BPA ajusté en croissance de plus de 16% à 5,25 USD au titre de son 3e trimestre 2025-2026.
FedEx explique avoir amélioré ses profits grâce à la vigueur des rendements des colis intérieurs aux États-Unis et internationaux, la poursuite des économies grâce aux initiatives de transformation et l'augmentation du volume des colis nationaux américains.
"Nous sommes très bien positionnés pour augmenter la rentabilité et générer un flux de trésorerie libre solide à la fois cet exercice et à plus long terme, en soutenant une création significative de valeur pour les actionnaires", affirmait son CFO John Dietrich.
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