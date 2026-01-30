Wall Street attendue en baisse face à une actualité chargée
Les indices américains ont terminé la séance de jeudi en ordre dispersé face à une avalanche de publications d'entreprises.
Le Dow Jones a légèrement progressé de 0,11%, à 49 071 points, le S&P 500 a cédé 0,13%, à 6 969 points, tandis que le Nasdaq Composite a perdu 0,72%, à 23 685 points.
Si le Nasdaq Composite a cédé plus de terrain que le S&P 500 c'est principalement en raison de sa composition en nombreuses valeurs technologiques et la dégringolade de 9,99%, à 433,50 dollars de Microsoft. Cette chute n'a été que partiellement compensée par l'envolée de 10,40%, à 738,31 dollars de Meta. La capitalisation boursière des deux sociétés est bien différente : 3 220 milliards de dollars pour la première, et 1 860 milliards de dollars pour la seconde.
Microsoft a été sanctionné après sa publication trimestrielle, contrairement à Meta. Les investisseurs auront également fort à faire à ce niveau aujourd'hui. Apple a publié des résultats supérieurs aux prévisions grâce à des ventes records pour l'iPhone 17. Le titre de la marque à la pomme est attendu quasi-stable.
Visa s'est également plié à l'exercice des publications trimestrielles. Le groupe a généré un bénéfice net de 5,9 milliards de dollars au premier trimestre de son exercice 2026, en hausse par rapport aux 5,1 milliards de dollars enregistrés à la même période un an plus tôt.
De son côté, American Express a dévoilé des comptes trimestriels conformes aux prévisions avec notamment un bénéfice par action en hausse de 16%, à 3,53 dollars.
Verizon a pour sa part fait un peu mieux que prévu avec un bénéfice par action ajusté de 1,09 dollar, soit 4% au-dessus de l'estimation moyenne des analystes.
Enfin, le titre Bombardier sera à surveiller à l'ouverture alors que Donald Trump s'en est pris à l'entreprise. Le président des Etats-Unis a décidé de " décertifier " l'appareil Bombardier Global Express, ainsi que tous les aéronefs fabriqués au Canada, et ce, jusqu'à ce que les avions de l'entreprise Gulfstream soient certifiés au Canada. Donald Trump a ajouté que si le Canada ne changeait pas d'avis rapidement, il imposera, encore, des droits de douane de 50%.
Un nouveau patron pour la Fed
Dans un autre message sur son réseau social, il a également annoncé la nomination de Kevin Warsh au poste de président du conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale. Il a notamment été membre de ce conseil de 2006 à 2011. Cette nomination doit encore être validée par le Sénat américain.
Avant la confirmation de cette nouvelle, Commerzbank indiquait que Kevin Warsh " a été par le passé gouverneur de la Fed. A l'époque, Warsh avait une tendance " faucon " (hawkish), mais il préconise aujourd'hui des baisses significatives de taux d'intérêt et une réforme de la Fed ". La banque allemande termine en indiquant que " l'indépendance de la banque centrale demeure menacée ".
Au niveau des statistiques, les investisseurs ont déjà pris connaissance des prix à la production de décembre. Ils ont progressé de 0,5%, contre une prévision à 0,2%.
Plus tard dans l'après-midi (15h45), ils se concentreront sur l'indice PMI manufacturier de Chicago du mois de janvier. Il est attendu en très légère amélioration en passant de 43,5 à 44 points.
Sur le marché des devises, le dollar remonte face à la devise européenne ( 0,41%) et se négocie à 0,8388 euro.
Cette remontée du dollar, liée à la nomination de Kevin Warsh à la tête de la Fed, associée à des prises de bénéfices pénalisent fortement les métaux précieux. L'once d'or recule par exemple de près de 7%, à 5075 dollars, tandis que l'once d'argent chute de 14%, à 100,68 dollars.
De son côté, le Bitcoin cède du terrain (-2,19%) et s'échange contre 82 675 dollars.
