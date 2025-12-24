Wall Street attendu sans direction après son rallye

(AOF) - Les indices américains sont attendus autour de l’équilibre après une série de quatre progressions consécutives. La séance du jour devrait être calme à l’approche du réveillon de Noël, d’autant que Wall Street ne sera ouvert que pour une demi-séance (ouverture à 15h30 et fermeture à 19h à l’heure française). Les investisseurs se pencheront toutefois notamment sur les nouvelles demandes hebdomadaires d’allocation chômage. En attendant, selon les futures sur indices, le Dow Jones, le Nasdaq Composite et le S&P 500 sont attendus sur de légers replis compris entre 0,01 et 0,08% à l’ouverture.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont enchaîné une quatrième séance consécutive de hausse. Face à de nombreux indicateurs macro-économiques, les investisseurs ont décidé de se concentrer sur les nouvelles rassurantes. Ils ont principalement apprécié la hausse supérieure aux attentes du PIB (+4,3%, contre +3,3% attendu) du troisième trimestre selon une deuxième estimation. Dans ces conditions, le Dow Jones a terminé sur un gain de 0,16%, à 48 442 points, le Nasdaq Composite s’est apprécié de 0,57%, à 23 561 points et le S&P 500 a gagné 0,46%, 6 909 points.

Les chiffres macroéconomiques

La semaine dernière, les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage ont moins progressé que prévu aux Etats-Unis. Elles ont atteint les 214 000 unités, contre des attentes à 226 000 et un précédent à 224 000.

Les valeurs à suivre

Accenture

Accenture a scellé un accord avec l'Italien Fibonacci portant sur l'acquisition de Cabel Industry, une société technologique transalpine spécialisée dans les services de "core banking" et les services informatiques pour les institutions financières de taille intermédiaire. Les détails de la transaction n'ont pas été divulgués.

Boeing

Selon le département de la Défense des États-Unis, Boeing Defense Systems (la division militaire et sécurité de Boeing) a remporté une commande de 2,044 milliards de dollars pour le développement du programme de remplacement des moteurs commerciaux (CERP) du B-52 (un avion de l'armée de l'air américaine), après la revue de conception critique (Post-Critical Design Review : PCDR). Les travaux seront effectués à Oklahoma City (Oklahoma), San Antonio (Texas), Seattle (Washington) et Indianapolis (Indiana), et devraient être achevés d'ici le 31 mai 2033.

Nike

Tim Cook, le directeur général d'Apple, a acheté pour 2,949 millions de dollars d'actions de Nike selon un document réglementaire dépose auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission, le gendarme boursier américain). Dans le détail, il a acheté 50 000 actions à 58,97 dollars chacune. Dans les échanges avant-Bourse, l'action Nike gagne plus de 2%. Tim Cook n'est pas qu'un simple investisseur pour Nike. Il siège au conseil d'administration de l'équipementier sportif depuis 2005. Il y occupe actuellement le poste de "lead independent director" (administrateur indépendant référent).