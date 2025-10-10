 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 035,22
-0,08%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Wall Street attendu à l'équilibre avant l'indice de confiance de l'Université du Michigan
information fournie par AOF 10/10/2025 à 15:05

(AOF) - Les marchés actions américains sont attendus proches de l'équilibre avec un biais positif ce vendredi. Alors que le shutdown se poursuit, les investisseurs prendront connaissance des données sur la confiance des consommateurs publiées par l'Université du Michigan. Sur le front géopolitique, Donald Trump est attendu en début de semaine en Israël après le cessez-le-feu conclu entre l'Etat hébreu et le Hamas. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P 500 et sur le Nasdaq glanent respectivement 0,04% et 0,02%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé l'avant-dernière séance de la semaine sur une note négative. En l'absence d'indicateurs majeurs, la prudence reste de mise côté investisseurs avant la vague de résultats trimestriels d'entreprises à venir. Au chapitre des valeurs, le constructeur d'automobiles de luxe Ferrari a dévissé après avoir présenté des objectifs de moyen terme jugés décevants par la communauté financière. Le Dow Jones a reculé de 0,52% à 46358 points et le Nasdaq Composite de 0,08% à 23024 points.

Les chiffres macroéconomiques

Les données préliminaires de l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan pour le mois d'octobre seront publiées à 16h00.

Les valeurs à suivre

Bristol-Myers Squibb

Orbital Therapeutics et Bristol Myers Squibb et ont signé un accord définitif portant sur l'acquisition du premier par le second. Pour cette opération, BMS versera 1,5 milliard de dollars en numéraire à la clôture de l'acquisition de sa cible. D'ici là, les deux entreprises continueront d'opérer comme des sociétés distinctes et indépendantes.

Levi Strauss

Levi Strauss se replie de 7% en avant-Bourse. Même si le géant américain du jean a signé une solide performance au troisième trimestre, il a prévenu que les droits de douane allaient peser sur sa marge au quatrième trimestre. Le groupe a déclaré un bpa de 34 cents, là où le consensus ciblait 31 cents. Le chiffre d'affaires réalisé sur la période ressort en ligne avec les attentes pour s'établir à 1,54 milliard de dollars, soit une croissance de 6% en données publiées et de 7% en données comparables.

Qualcomm

La Chine a ouvert une enquête antitrust sur l'acquisition par Qualcomm, du fournisseur de technologies pour véhicules connectés Autotalks, une transaction annoncée en juin, rapporte Bloomberg. En septembre, Pékin avait jugé que Nvidia avait enfreint les lois anti-monopole après l'acquisition du fabricant d'équipements réseau Mellanox Technologies. La Chine fait pression sur les sociétés technologiques américaines alors qu'elle est engagée dans un bras de fer avec les Etats-Unis à propos des droits de douane.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Philippines:séisme de magnitude 7,4 proche des côtes
    Philippines:séisme de magnitude 7,4 proche des côtes
    information fournie par AFP Video 10.10.2025 15:22 

    Un séisme de 7,4 a frappé vendredi le sud des Philippines où une alerte au tsunami a été déclenchée puis levée. Le tremblement de terre s'est produit au large de l'île de Mindanao (sud), à 9H43 locales (01H43 GMT).

  • La cheffe de l'opposition au Venezuela, Maria Corina Machado, lors d'une manifestation à Caracas, le 9 janvier 2025 ( AFP / Federico PARRA )
    Le Nobel de la paix à la "libératrice" vénézuélienne Maria Corina Machado
    information fournie par AFP 10.10.2025 15:21 

    Le prix Nobel de la paix a été attribué vendredi à la cheffe de l'opposition vénézuélienne Maria Corina Machado, surnommée la "libératrice", mais contrainte de vivre cachée dans son pays transformé en "Etat autoritaire brutal". Réveillée en pleine nuit par l'appel ... Lire la suite

  • Des camions d'aide vides quittent Khan Younès après le cessez-le-feu
    Des camions d'aide vides quittent Khan Younès après le cessez-le-feu
    information fournie par AFP Video 10.10.2025 15:20 

    Des camions vides appartenant au Programme alimentaire mondial (PAM) partent du centre de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, en direction du point de passage de Kerem Shalom pour récupérer de l'aide alors que le gouvernement israélien déclare avoir approuvé ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 10.10.2025 15:02 

    (Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse, Bristol Myers Squibb, Mosaic, Oracle) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,13% pour le Dow Jones .DJI ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank