Wall Street attendu à l'équilibre avant l'indice de confiance de l'Université du Michigan

(AOF) - Les marchés actions américains sont attendus proches de l'équilibre avec un biais positif ce vendredi. Alors que le shutdown se poursuit, les investisseurs prendront connaissance des données sur la confiance des consommateurs publiées par l'Université du Michigan. Sur le front géopolitique, Donald Trump est attendu en début de semaine en Israël après le cessez-le-feu conclu entre l'Etat hébreu et le Hamas. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P 500 et sur le Nasdaq glanent respectivement 0,04% et 0,02%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé l'avant-dernière séance de la semaine sur une note négative. En l'absence d'indicateurs majeurs, la prudence reste de mise côté investisseurs avant la vague de résultats trimestriels d'entreprises à venir. Au chapitre des valeurs, le constructeur d'automobiles de luxe Ferrari a dévissé après avoir présenté des objectifs de moyen terme jugés décevants par la communauté financière. Le Dow Jones a reculé de 0,52% à 46358 points et le Nasdaq Composite de 0,08% à 23024 points.

Les chiffres macroéconomiques

Les données préliminaires de l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan pour le mois d'octobre seront publiées à 16h00.

Les valeurs à suivre

Bristol-Myers Squibb

Orbital Therapeutics et Bristol Myers Squibb et ont signé un accord définitif portant sur l'acquisition du premier par le second. Pour cette opération, BMS versera 1,5 milliard de dollars en numéraire à la clôture de l'acquisition de sa cible. D'ici là, les deux entreprises continueront d'opérer comme des sociétés distinctes et indépendantes.

Levi Strauss

Levi Strauss se replie de 7% en avant-Bourse. Même si le géant américain du jean a signé une solide performance au troisième trimestre, il a prévenu que les droits de douane allaient peser sur sa marge au quatrième trimestre. Le groupe a déclaré un bpa de 34 cents, là où le consensus ciblait 31 cents. Le chiffre d'affaires réalisé sur la période ressort en ligne avec les attentes pour s'établir à 1,54 milliard de dollars, soit une croissance de 6% en données publiées et de 7% en données comparables.

Qualcomm

La Chine a ouvert une enquête antitrust sur l'acquisition par Qualcomm, du fournisseur de technologies pour véhicules connectés Autotalks, une transaction annoncée en juin, rapporte Bloomberg. En septembre, Pékin avait jugé que Nvidia avait enfreint les lois anti-monopole après l'acquisition du fabricant d'équipements réseau Mellanox Technologies. La Chine fait pression sur les sociétés technologiques américaines alors qu'elle est engagée dans un bras de fer avec les Etats-Unis à propos des droits de douane.