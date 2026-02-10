 Aller au contenu principal
Wall Street attend les chiffres de l'emploi dans un climat optimiste
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 17:17

Les marchés actions américains sont orientés dans le vert. Le Dow Jones s'adjuge 0,41% à 50 342 points et le Nasdaq 0,14% à 23 272 points, vers 17h00.

L'heure est à l'optimisme côté investisseurs avant les deux temps forts attendus de cette semaine : les chiffres de l'emploi américain rythmeront la séance de demain après avoir été repoussés en raison d'un mini-shutdown avant les données d'inflation au menu de vendredi.

En attendant, les intervenants ont pris connaissance des ventes au détail outre-Atlantique qui ont stagné au mois de décembre, reflet d'un essoufflement des dépenses de consommation en fin d'année 2025, après une hausse de 0,6% en novembre, selon les données publiées par le département du Commerce. Une augmentation de 0,4% était projetée par le marché.

Les stocks des entreprises américaines sont ressortis en hausse de 0,1% novembre, mais inférieurs aux attentes du marché ( 0,2%) après 0,2% le mois précédent.

Spotify et Datadog en forme olympique

Sur le front des valeurs, Paramount Skydance ( 1,59%) a annoncé avoir amélioré son offre d'achat pour Warner Bros. Discovery, en y ajoutant un paiement supplémentaire pour chaque trimestre où l'accord concurrent proposé par Netflix ne serait pas finalisé.

Datadog ( 14,98%) flambe en tête de l'indice Nasdaq à la faveur de résultats trimestriels supérieurs aux attentes. La firme est soutenue par une forte demande pour ses solutions de sécurité et de supervision cloud dans un contexte d'adoption accélérée de l'intelligence artificielle.

Coca-Cola (-2,34%) est boudé en Bourse après avoir indiqué viser une croissance modérée de son chiffre d'affaires en 2026. Le groupe a par ailleurs déçu au quatrième trimestre, pénalisé par un affaiblissement de la demande de sodas en Amérique du Nord et en Asie.

Enfin, Spotify ( 16%) s'envole après un quatrième trimestre solide et une hausse des utilisateurs actifs mensuels supérieure aux attentes.

Au chapitre des matières premières, le cours du WTI recule de 0,33%.

