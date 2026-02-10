Wall Street attend les chiffres de l'emploi dans un climat optimiste
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 17:17
L'heure est à l'optimisme côté investisseurs avant les deux temps forts attendus de cette semaine : les chiffres de l'emploi américain rythmeront la séance de demain après avoir été repoussés en raison d'un mini-shutdown avant les données d'inflation au menu de vendredi.
En attendant, les intervenants ont pris connaissance des ventes au détail outre-Atlantique qui ont stagné au mois de décembre, reflet d'un essoufflement des dépenses de consommation en fin d'année 2025, après une hausse de 0,6% en novembre, selon les données publiées par le département du Commerce. Une augmentation de 0,4% était projetée par le marché.
Les stocks des entreprises américaines sont ressortis en hausse de 0,1% novembre, mais inférieurs aux attentes du marché ( 0,2%) après 0,2% le mois précédent.
Spotify et Datadog en forme olympique
Sur le front des valeurs, Paramount Skydance ( 1,59%) a annoncé avoir amélioré son offre d'achat pour Warner Bros. Discovery, en y ajoutant un paiement supplémentaire pour chaque trimestre où l'accord concurrent proposé par Netflix ne serait pas finalisé.
Datadog ( 14,98%) flambe en tête de l'indice Nasdaq à la faveur de résultats trimestriels supérieurs aux attentes. La firme est soutenue par une forte demande pour ses solutions de sécurité et de supervision cloud dans un contexte d'adoption accélérée de l'intelligence artificielle.
Coca-Cola (-2,34%) est boudé en Bourse après avoir indiqué viser une croissance modérée de son chiffre d'affaires en 2026. Le groupe a par ailleurs déçu au quatrième trimestre, pénalisé par un affaiblissement de la demande de sodas en Amérique du Nord et en Asie.
Enfin, Spotify ( 16%) s'envole après un quatrième trimestre solide et une hausse des utilisateurs actifs mensuels supérieure aux attentes.
Au chapitre des matières premières, le cours du WTI recule de 0,33%.
A lire aussi
-
Après l'Arménie, le vice-président américain JD Vance est en Azerbaïdjan pour consolider l'accord de paix
Le vice-président américain JD Vance était mardi en Azerbaïdjan, en provenance de l'Arménie voisine, pour une visite officielle destinée à consolider l'accord de paix signé sous l'égide de Washington entre ces deux pays du Caucase du Sud. Cette visite fait suite ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris a terminé de justesse dans le vert mardi, largement portée par le bond du cours du géant du luxe Kering , mais prudente en prévision de nombreux résultats d'entreprises et d'indicateurs très attendus aux Etats-Unis. L'indice vedette CAC 40 a ... Lire la suite
-
Les députés européens ont approuvé mardi une modification du droit d'asile de l'Union européenne (UE), permettant notamment le rejet plus rapide des demandes d'asile ou le transfert des demandeurs d'asile vers des pays tiers. Le texte, qui doit encore être approuvé ... Lire la suite
-
Tesla dépose une plainte contre un membre du syndicat pour avoir enregistré secrètement une réunion du comité d'entreprise, selon un mémo
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails, paragraphes 4-5) Tesla TSLA.O a déposé une plainte pénale contre un ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer