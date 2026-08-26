Wall Street attend le verdict de Nvidia sur l'IA après la publication de chiffres d'inflation élevés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en baisse: le Dow Jones recule de 0,25 %, le S&P 500 de 0,03 % et le Nasdaq de 0,18 %

* L'indice PCE de juillet progresse de 3,7 %, dépassant les 3,6 % estimés

* Tous les regards sont tournés vers Nvidia pour obtenir des indications sur la demande en matière d'IA

* Intuit recule après avoir publié des prévisions de chiffre d'affaires annuel décevantes

(Mise à jour avec les cours de fin de matinée) par Purvi Agarwal et Niket Nishant

Les principaux indices de Wall Street sont restés en retrait mercredi après la publication d’un indicateur clé de l’inflation plus élevé que prévu, tandis que les investisseurs ont préféré rester sur la touche dans l’attente des résultats de Nvidia, figure de proue de l’IA, attendus plus tard dans la journée.

Un rapport du ministère du Commerce a montré que l’inflation annuelle aux États-Unis avait augmenté de 3,7 % sur les 12 mois jusqu’en juillet, soit légèrement au-dessus des attentes, tandis que d’autres données indiquaient une croissance économique de 1,5 % au deuxième trimestre.

Ces derniers chiffres ont ajouté une nouvelle complication aux perspectives de politique monétaire de la Réserve fédérale, augmentant l’importance des prochaines données économiques et attirant davantage l’attention sur le discours que prononcera vendredi à Jackson Hole le président de la Fed, Kevin Warsh.

« Cela n’a pas suffi à faire pencher la balance en vue de la réunion de septembre, mais si les données suivantes vont dans le même sens, la Fed pourrait se sentir davantage sous pression pour sortir de sa position d’attente », a déclaré Ellen Zentner, stratégiste économique en chef chez Morgan Stanley Wealth Management.

La prochaine réunion de la banque centrale est prévue en septembre, ce qui place la décision de politique monétaire au centre de l’attention pendant un mois historiquement morose pour les actions. Selon l’outil CME FedWatch, la probabilité d’une hausse des taux d’intérêt lors de cette réunion s’élève à 38,1 %.

TOUS LES REGARDS TURNÉS VERS NVIDIA POUR UN BILAN SUR L’IA

Les investisseurs suivront de près la publication des résultats trimestriels de Nvidia NVDA.O , car tout rapport moins qu’exceptionnel de la part du géant des puces électroniques pourrait raviver les doutes quant à la pérennité du boom de l’IA.

« Nous attendons le meilleur de la part de Nvidia. Comme la société a connu une croissance si spectaculaire, il est désormais très difficile d’impressionner les investisseurs », a déclaré Eva Ados, stratège en chef des investissements chez ERShares.

Nvidia était en baisse de près de 1 % à la veille de la publication de son rapport très attendu.

.SPHXC Au sein du S&P 500, les actions du secteur de la santé ont affiché les plus mauvaises performances, avec une baisse de 0,9 %.

Moderna MRNA.O a enregistré la plus forte baisse du S&P 500, avec un recul de 7,4 %, bien que le titre soit resté bien au-dessus des niveaux atteints avant que la société, aux côtés de Merck MRK.N , ne dévoile la semaine dernière les résultats d’un essai clinique de phase avancée sur un vaccin contre le cancer.

Meta META.O a progressé de 1,9 % et a mené la hausse parmi les méga-capitalisations après avoir accepté de verser jusqu’à 18 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars et d’apporter des changements majeurs à Facebook et Instagram afin de répondre aux allégations des États américains concernant les risques pour les enfants.

Microsoft MSFT.O et Apple AAPL.O ont chacun progressé de 0,7 %.

À 11 h 41 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 134,41 points, soit 0,25 %, à 53.442,99. Le S&P 500 .SPX a perdu 1,94 point, soit 0,03 %, à 7.675,34, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 48,36 points, soit 0,18 %, à 26.102,94.

L'action d'Intuit INTU.O a chuté de 4,3 % après que le fabricant de TurboTax a annoncé des prévisions de chiffre d'affaires annuel inférieures aux attentes de Wall Street.

J.M. Smucker SJM.N a progressé de 2,6 % après que le fabricant du café Folgers a annoncé une baisse de son chiffre d'affaires annuel moins importante que prévu.

Par ailleurs, un rapport, citant le porte-parole des Gardiens de la Révolution iraniens, a indiqué que Téhéran et Oman étaient parvenus à des accords concernant leur partage du détroit d’Ormuz et de ses recettes.

Les craintes liées à la persistance des prix élevés du pétrole, à la hausse de la dette publique et aux anticipations d'inflation avaient poussé les rendements des bons du Trésor à des plus hauts depuis plusieurs années la semaine dernière, bien qu'ils aient reculé après l'annonce de mesures de soutien par le ministère des Finances.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse, dans un rapport de 1,18 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,61 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 10 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et trois nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 50 nouveaux plus hauts et 57 nouveaux plus bas.