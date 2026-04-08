Wall Street atteint un plus haut de près d'un mois grâce au cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices en hausse: Dow 2,81%, S&P 500 2,36%, Nasdaq 2,81%

* Les valeurs pétrolières chutent en raison de la chute des prix du brut sous la barre des 100 dollars le baril

* Les compagnies aériennes et les croisiéristes profitent de la baisse des prix du pétrole

* Levi Strauss progresse après un relèvement de ses prévisions de bénéfices annuels

(Mise à jour après l'ouverture des marchés) par Purvi Agarwal et Avinash P

Les principaux indices de Wall Street ont atteint leur plus haut niveau en un mois mercredi après que les États-Unis et l'Iran se soient mis d'accord sur un cessez-le-feu de deux semaines, ce qui a fait baisser les prix du brut en raison des attentes de reprise de l'approvisionnement en énergie par le détroit d'Ormuz.

L'annonce est intervenue quelques heures avant la date limite fixée par le président américain Donald Trump pour que l'Iran rouvre le détroit d'Ormuz, la voie navigable qui achemine environ un cinquième du commerce mondial du pétrole.

Un haut fonctionnaire iranien a déclaré à Reuters que le passage pourrait être ouvert jeudi ou vendredi avant les pourparlers de paix si les pays s'accordaient sur un cadre pour le cessez-le-feu.

Les marchés mondiaux, qui ont été secoués par des signaux contradictoires pendant des semaines, se sont redressés, avec des bourses en Asie et en Europe en hausse, tandis que les prix du pétrole brut sont passés sous la barre des 100 dollars le baril.

"La question de savoir si ces premiers mouvements de 'risk-on' sont durables ou non est une autre question... Si les navires recommencent à emprunter le détroit d'Ormuz et qu'il y a de fortes raisons de penser que les choses peuvent revenir à la normale avant la guerre, cela encouragera les investisseurs", a déclaré David Morrison, analyste principal du marché chez Trade Nation.

"Mais compte tenu de la complexité des problèmes, il est peu probable qu'un cessez-le-feu de deux semaines suffise à convaincre les investisseurs qu'ils peuvent se remettre à l'eau en toute sécurité."

À 10:06 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 1 308,99 points, ou 2,81%, à 47 893,45, le S&P 500

.SPX a gagné 155,91 points, ou 2,36%, à 6 772,76 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 617,51 points, ou 2,81%, à 22 635,36.

L'indice Russell 2000 à petite capitalisation .RUT a bondi de 3% à un plus haut de plus d'un mois, tandis que l'indice de volatilité CBOE .VIX a chuté de 4,74 points à 20,99, après avoir atteint son point le plus bas depuis le 27 février.

Le secteur de l'énergie du S&P 500 .SPNY a été le seul à être dans le rouge, en baisse de près de 5%. Exxon Mobil XOM.N a perdu 6,3%, Chevron CVX.N a chuté de 5,5%, et Occidental Petroleum OXY.N a perdu 7,7%.

Les valeurs liées aux voyages ont bondi, Southwest Airlines

LUV.N et United Airlines UAL.O progressant respectivement de 10,8 % et 12,8 %. Elles ont dopé les valeurs industrielles du S&P 500 .SPLRCI de 3,8%, les plus fortes hausses.

Les croisiéristes Carnival CCL.N et Norwegian Cruise Line

NCLH.N ont progressé respectivement de 14,2% et 12%.

L'indice S&P 500 des valeurs technologiques .SPLRCT a augmenté de 2,8%, aidé par les valeurs liées aux puces. L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a brièvement atteint un niveau record, en hausse de 5,3%.

Le Dow Jones a été soutenu par les gains de Goldman Sachs

GS.N et American Express AXP.N .

Cette semaine, les chiffres de l'inflation nationale seront examinés de près afin de déterminer si les prix élevés du pétrole brut pendant la guerre ont augmenté les pressions sur les prix. Les commentaires des responsables de la Réserve fédérale et les minutes de la réunion de mars seront également analysés.

Selon l'outil Fedwatch de la CME, 33,9 % des investisseurs s'attendent à une réduction de 25 points de base en décembre, contre 13,6 % il y a un jour. Les opérateurs s'attendaient à deux réductions avant que la guerre n'éclate.

Parmi les autres valeurs en hausse, Levi Strauss LEVI.N a gagné 12,8% après que le fabricant de vêtements en denim ait relevé ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels.

Delta Airlines DAL.N a progressé de 8,6 %, en ligne avec ses pairs, malgré des prévisions de bénéfices inférieures aux attentes pour le deuxième trimestre. Elle n'a pas non plus mis à jour ses perspectives annuelles en raison de l'incertitude sur les prix du carburant liée à la guerre en Iran.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 6,74 contre 1 sur le NYSE et de 5,53 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 18 nouveaux sommets sur 52 semaines et aucun nouveau plancher, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 108 nouveaux sommets et 17 nouveaux planchers.