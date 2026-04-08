Attal tiendra meeting le 30 mai à Paris, sur la route de la présidentielle

Gabriel Attal le 11 mars 2026, à Paris ( AFP / Bertrand GUAY )

Gabriel Attal, qui peaufine sa candidature à l'élection présidentielle, tiendra une réunion publique le 30 mai à Paris, a-t-on appris auprès de son parti, Renaissance, confirmant une information du Parisien.

L'ancien Premier ministre, secrétaire général de Renaissance depuis décembre 2024, rassemblera ses soutiens au parc des Expositions, porte de Versailles à Paris.

En attendant une éventuelle confirmation de sa candidature à la présidence de la République, Gabriel Attal remplit son agenda printanier: il publiera un livre le 23 avril. Renaissance organise par ailleurs plusieurs réunions publiques, appelées Nuits de la Nouvelle République, à Lyon le 28 avril, Bordeaux le 5 mai et Strasbourg le 20 mai.

Plusieurs déplacements sont prévus dans des villes conquises par son parti aux récentes élections municipales, notamment Rodez, Bordeaux et Annecy.

A l'Assemblée nationale, après avoir soutenu une proposition de loi visant à sortir l'Alsace de la région Grand Est, adoptée mercredi en première lecture, M. Attal défendra également un texte visant à permettre aux salariés de travailler le 1er mai.

Edouard Philippe, à gauche et Gabriel Attal à droite, le 6 avril 2025, à Saint-Denis en Seine-Saint-Denis ( AFP / Thomas SAMSON )

Pour 2027, l'ancien Premier ministre fait face à la rude concurrence d’Édouard Philippe pour représenter le bloc central à l'élection présidentielle.

Selon un sondage Elabe pour BFMTV et La Tribune Dimanche, le maire du Havre et président d'Horizons recueillerait entre 20,5 et 25,5% des intentions de vote, en fonction des configurations de premier tour testées. Gabriel Attal, selon cette même étude, recueillerait quant à lui 11,5%.

M. Attal a récemment appelé à la formation d'un "comité de liaison" en vue de la présidentielle entre Renaissance, Horizons, le MoDem et les centristes de l'Union des démocrates et indépendants (UDI). Des dirigeants de ces quatre formations doivent se rencontrer le 15 avril.