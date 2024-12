Wall Street: après les record, les indices plafonnent information fournie par Cercle Finance • 12/12/2024 à 17:22









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York cède du terrain jeudi, marquant une pause au lendemain des sommets historiques inscrits la veille par le Nasdaq et suite aux indicateurs économiques plutôt contrastés du jour.



En fin de matinée, le Dow Jones se replie de 0,1% à 44.127,3 points, tout comme le Nasdaq Composite qui perd également 0,1% mais qui parvient à préserver le seuil des 20.000 points en se maintenant à 20.015 points.



Confortés par la publication de chiffres de l'inflation en ligne avec les attentes, les investisseurs avaient propulsé hier le Nasdaq au-dessus de la barre symbolique des 20.000 points à la clôture d'hier soir.



Certains stratèges estiment cependant que la marge de progression de l'indice à forte pondération technologique commence à se réduire après une envolée de près de 33% cette année.



Dans une étude récente, David Kostin, le stratège-vedette de Goldman Sachs, déclarait que les valorisations des 'Sept Magnifiques' approchaient désormais de leur juste valeur et que leur surperformance devrait s'essouffler par rapport au reste du marché à partir de l'an prochain.



Sur le front de la macroéconomie, les indicateurs du jour aux Etats-Unis sont ressortis mitigés.



Les inscriptions hebdomadaire au chômage sont remontées la semaine passée, témoignant d'un ralentissement du marché du travail allant dans le sens de prochaines baisses de taux de la part de la Fed.



Mais le Département du Travail a également fait savoir que les prix à la production avaient accéléré au mois de novembre, à 3% contre +2,6% en octobre, confirmant le récent rebond de l'inflation.



Le dollar poursuit son redressement après ces statistiques, ce qui fait refluer l'euro dans la zone de 1,0490, sans compter le soutien fourni par la hausse des rendements obligataires.



Le rendement des Treasuries américains à dix ans se tend à plus de 4,29% pour se rapprocher du seuil de 4,30% qu'il avait franchi à la baisse à la fin du mois de novembre.



A quelques minutes de leur fermeture, les Bourses européennes évoluaient sans grande tendance suite à la décision sans surprise de la BCE d'abaisser de nouveau ses taux de 25 points de base.



A Paris, le CAC 40 cède 0,1% tandis que le DAX avance de 0,1% à Francfort, tout comme le FTSE 100 de Londres. L'indice paneuropéen Euro STOXX 50 progresse quant à lui de 0,5%.





