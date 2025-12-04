Wall Street amorphe malgré les bonnes données sur l’emploi hebdomadaire

(AOF) - Bien orientés mercredi, les indices américains devraient débuter la séance proches de leur point d’équilibre. Les investisseurs ont déjà pris connaissance de la hausse moins importante que prévu des nouvelles demandes hebdomadaires d’allocation chômage. D’autres statistiques seront à surveiller dans l’après-midi, comme les commandes de biens durables de septembre (leur publication a été retardée en raison du "shutdown"). Dans ces conditions, à l’ouverture, le Dow Jones est attendu à +0,01%, tandis que le S&P 500 devrait grappiller 0,07%, et le Nasdaq est prévu en très léger repli de 0,05%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé dans le vert. Les investisseurs ont digéré le rapport ADP de novembre qui a fait ressortir, contre toute attente, la destruction de 32 000 emplois. Ces données inattendues confortent la thèse d'une baisse des taux de la Fed qui doit se réunir la semaine prochaine. Côté valeurs, le fabricant de puces Marvell Technology a brillé après des perspectives favorables qui s'accompagnent de l'acquisition de Celestial AI pour un prix maximum de 5,5 milliards de dollars. Le Dow Jones s'est adjugé 0,86% à 47882 points et le Nasdaq 0,17% à 23454 points.

Les chiffres macroéconomiques

La semaine dernière, les nouvelles demandes hebdomadaires d’allocation chômage se sont élevées à 191 000 unités selon des données provisoires, alors que les analystes redoutaient un chiffre nettement plus important, autour de 219 000. Les données de la semaine précédente ont été révisées à 218 000. A 191 000 nouvelles demandes d’une allocation chômage, il s’agit du niveau le plus bas enregistré depuis le 24 septembre 2022 pour des données préliminaires.

A 16h, les investisseurs surveilleront les données sur les commandes de biens durables et celles sur les commandes à l'industrie de septembre aux Etats-Unis. Les données sur les stocks hebdomadaires de gaz aux Etats-Unis seront publiées à 16h30.

Les valeurs à suivre

Meta

Bruxelles a annoncé avoir lancé une enquête sur Meta, propriétaire de WhatsApp, pour une possible infraction aux règles de la concurrence liée aux fonctions d'intelligence artificielle (IA) dans l'application de messagerie. Il ne s'agit pas du premier contentieux entre Meta et l'UE.

Paramount Skydance/Warner

Paramount Skydance annonce avoir relevé les frais de rupture proposés dans son offre d'acquisition de Warner Bros Discovery, de 2,1 milliards de dollars, à 5 milliards de dollars, a fait savoir Bloomberg News, citant des sources proches du dossier. Cette somme serait versée à Warner Bros si l'accord n'était pas conclu. Rappelons que WBD a, dans le cadre d'une une deuxième série d'offres, reçu une proposition principalement en numéraire de la part de Netflix, dans le cadre d'une vente aux enchères, a rapporté Reuters hier.

Salesforce

Au troisième trimestre de son exercice fiscal 2025/2026, Salesforce a généré un chiffre d'affaires de 10,3 milliards de dollars, en hausse de 9% en glissement annuel. Le flux de trésorerie opérationnel sur cette période ressort à 2,3 milliards de dollars, en progression de 17% sur un an. En parallèle de ces résultats, le fournisseur mondial de solutions logicielles de gestion de la relation client a révisé à la hausse ses prévisions sur cet exercice. Il anticipe des revenus entre 41,45 et 41,55 milliards de dollars, contre une fourchette précédente entre 41,1 et 41,3 milliards de dollars.

Snowflake

Snowflake est attendu en net repli à l'ouverture de Wall Street malgré des résultats trimestriels plutôt encourageants. Sur le troisième trimestre, son chiffre d'affaires a bondi de 29%, à 1,21 milliard de dollars. Parallèlement, la perte nette de l'entreprise d'IA spécialisée dans le Data Cloud s'est sensiblement réduite en passant de 324,28 à 293,97 millions de dollars. Pour le quatrième trimestre, la société table sur un chiffre d'affaires produits de 1,195 milliard de dollars, contre 1,158 milliard de dollars sur les trois mois précédents.