Brésil: croissance de 1,8% sur un an au 3T, +0,1% seulement par rapport au 2T

( AFP / CARL DE SOUZA )

L'activité économique brésilienne mesurée par le produit intérieur brut (PIB) a crû de 1,8% au troisième trimestre par rapport à la même période de 2024, portée par le secteur agricole, selon des données officielles publiées jeudi.

Le PIB de la première économie d'Amérique latine a continué de ralentir au troisième trimestre, avec une croissance marginale de 0,1% par rapport au trimestre précédent, dans un contexte de taux d'intérêt élevés, a indiqué l'Institut brésilien de géographie et de statistique (IBGE).

Cette progression s'est révélée légèrement inférieure aux prévisions des institutions financières consultées par le quotidien économique Valor, qui tablaient sur une croissance de 0,2% par rapport au deuxième trimestre.

Le PIB du Brésil avait progressé de 1,5% au premier trimestre, puis 0,3% au second.

Le secteur agricole a une nouvelle fois été le moteur de la croissance brésilienne, avec un bond de 10,1% sur un an au troisième trimestre, contre 1,7% pour l'industrie et 1,3% pour les services.

Les récoltes sont particulièrement fastes cette année par rapport à 2024, quand le Brésil avait été touché par une sécheresse exceptionnelle.

Mais dans la comparaison par rapport au deuxième trimestre, c'est l'industrie qui tire son épingle du jeu (+0,8%), suivie de l'agriculture (+0,4%), tandis que les services ont stagné (+0,1%).

Après une croissance à 3,4% en 2024, les analystes consultés par l'enquête hebdomadaire Focus de la Banque centrale tablent sur 2,16% cette année.

Ce ralentissement de l'économie brésilienne intervient tandis que la Banque centrale a fixé son taux directeur à un des niveaux les plus élevés au monde pour tenter de contrôler l'inflation.

Ce taux a été maintenu à 15% depuis le mois de juin, rendant plus cher l'accès au crédit pour les consommateurs et les entreprises désireuses d'investir, affectant ainsi la croissance.

Cela n'empêche pas le taux de chômage d'être au plus bas, à 5,4% durant la période allant d'août à octobre, selon l'IBGE.

Et l'inflation a enregistré en octobre son plus faible résultat pour ce mois l'année depuis 1998 et a ralenti à 4,68% sur un an, se rapprochant de la fourchette fixée par les autorités brésiliennes, comprise entre 1,5% et 4,5%.

Le gouvernement du président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva a par ailleurs fait face à une surtaxe douanière allant jusqu'à 50% pour certains produits exportés vers les Etats-Unis.

Entrée en vigueur début août, elle a toutefois été levée récemment pour des marchandises comme la viande ou le café, dont le Brésil est le premier exportateur mondial.