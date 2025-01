Wall Street: ambiance plus maussade pour finir la semaine information fournie par Cercle Finance • 24/01/2025 à 17:53









(CercleFinance.com) - Wall Street perdait du terrain vendredi, s'apprêtant à finir en léger repli une semaine pourtant marquée par un vif rebond des indices avec le retour de Donald Trump à la Maison Blanche.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,1% à 44.515,7 points, tandis que le Nasdaq Composite rétrocède 0,1% à 20.047,9 points. Le S&P 500 est stable, autour de 6119,3 points, après avoir brièvement atteint un nouveau plus haut historique à 6128 points.



Le repli de vendredi s'explique par une rechute des cours du pétrole, qui pèse sur le secteur de l'énergie, ainsi que par des prises de bénéfices sur les valeurs technologiques suite à leur forte hausse des derniers jours.



Sur l'ensemble de la semaine, marquée par la prise de fonction du nouveau président américain, le Dow Jones affiche un gain de 2,3%, le S&P progresse de 2% et le Nasdaq prend plus de 2%.



En dépit de ces scores flatteurs, les investisseurs continuent de se poser un certain nombre de questions sur l'évolution de la politique commerciale américaine et la mise en place d'éventuels tarifs douaniers.



Les indicateurs économiques publiés dans la matinée n'ont pas suscité de réaction particulière sur les marchés.



L'indice de confiance du consommateur de l'Université du Michigan est ressorti à 71,1 en version finale au mois de janvier, contre 74 en décembre, alors qu'il s'était établi à 73,2 en première estimation et que les économistes l'attendaient à 73.



La croissance a par ailleurs nettement ralenti dans le secteur privé en janvier, à en croire S&P Global dont l'indice PMI composite est ressorti à 52,4 en estimation 'flash' contre 55,4 en données définitives le mois dernier.



Par ailleurs, les résultats des sociétés cotées publiés dans la matinée n'ont guère de quoi susciter l'enthousiasme.



Plus forte baisse du Dow, American Express décroche de 3% après avoir dévoilé des performances globalement en ligne avec les attentes des analystes.



Boeing recule de 0,5% après avoir déclaré à titre préliminaire anticiper un cash-flow opérationnel négatif de 3,5 milliards de dollars au titre de son 4ème trimestre.



Sur les autres marchés, le rendement des Treasuries à 10 ans, référence du marché obligataire américain, recule en direction de 4,61%, contre 4,66% hier matin.



L'incertitude entourant encore la politique commerciale de Donald Trump pénalise le dollar, ce qui permet à l'euro de revenir au-dessus de la barre de 1,05 pour la première fois depuis la mi-décembre.



Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) recule de 0,2% sous 74,5 dollars, ce qui le conduit à se diriger vers des pertes de l'ordre de 4% sur la semaine.





