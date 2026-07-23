Wall Street, Alphabet et Tesla trébuchent

Près de deux heures après l'ouverture de la séance, les marchés actions américains reculent, après la publication de nombreux résultats d'entreprises. Alphabet et Tesla dévissent au lendemain de leurs trimestriels. En parallèle, les tensions au Moyen-Orient ne faiblissent pas. Vers 17h30, le Dow Jones cède 1,07% à 51 662,24 points. Le Nasdaq perd 2,54% à 25 038,63 points. Le S&P 500 fléchit de 1,36% à 7 396,80 points.

Le climat géopolitique continue de se dégrader. Dans une publication sur son réseau Truth Social ce jeudi, Donald Trump a menacé l'Iran et ses alliés rebelles houthis du Yémen d'une "punition militaire majeure". Ce message fait suite aux frappes revendiquées par ces rebelles contre deux pétroliers saoudiens en mer Rouge

La réponse du camp adverse n'a pas tardé. A la télévision d'Etat, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a dénoncé ce jeudi l'attitude irrationnelle et dominatrice des Etats-Unis, après 12 jours consécutifs d'attaques américaines et de représailles iraniennes au Moyen-Orient. Les gardiens de la révolution iraniens ont, de leur côté, annoncé aujourd'hui avoir arrêté trois pétroliers qui essayaient de franchir le détroit d'Ormuz.

Face à ce point de rupture, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a alerté lors d'une réunion du Conseil de sécurité que ce conflit au Moyen-Orient est "hors de contrôle et au bord de l'inimaginable. La région est plongée dans un cycle de confrontations qui ne cesse de s'étendre. Une crise alimente la suivante. Une escalade en entraîne une autre".

Dans ce contexte de tensions palpables, les cours du pétrole flambent. Le Brent bondit de 5,64%, se négociant à 100,89 dollars le baril. Le WTI grimpe de 5,03% à 92,31 USD, tiré par les craintes de blocus stratégique dans le détroit d'Ormuz.

Alphabet et Tesla chutent du S&P 500, Lockheed Martin échappe à la baisse

Outre la géopolitique, les investisseurs digèrent la salve de publication de résultats trimestriels chez les poids lourds de la cote.

Alphabet chute de près de 8% et enregistre l'une des plus fortes baisses du S&P 500, en dépit du quadruplement de son bénéfice net au 2e trimestre (112 MdsUSD) et d'un chiffre d'affaires en hausse de 24% (120 MdsUSD), tiré par le cloud et l'IA

Signant le plus fort repli au sein de ce même indice, Tesla dévisse de près de 15% après une publication décevante au 2e trimestre. Sur cette période, si le chiffre d'affaires progresse de 26% (28,24 MdsUSD, supérieur aux 26,07 MdsUSD attendus), le bénéfice ajusté par action a reculé de 18%, à 0,33 USD, très loin du consensus de 0,52 USD. Le résultat opérationnel a chuté de 57% à 398 MUSD, et les marges ont déçu.

IBM gagne 0,17% alors que la multinationale américaine spécialisée dans l'informatique a abaissé sa prévision de croissance de son chiffre d'affaires pour 2026 et dévoilé des résultats trimestriels inférieurs aux attentes. Elle prévoit désormais une croissance de ses revenus comprise entre 4 et 5% en 2026, contre une prévision précédente supérieure à 5%. Au 2e trimestre, son chiffre d'affaires a progressé de 1%, à 17,16 MdsUSD, tandis que le bénéfice ajusté est ressorti à 2,93 USD par action.

Texas Instruments se replie de 3,38% bien que le groupe a vu ses ventes dépasser le consensus au 2e trimestre (5,46 MdsUSD en hausse de 23% sur un an contre une estimation de 5,25 MdsUSD). Les bénéfices du fabricant de semi-conducteurs ont bondi de 53% à près de 2 MdsUSD. Le groupe prévoit un chiffre d'affaires compris entre 5,65 et 6,15 MdsUSD au 3e trimestre, au-dessus du consensus des analystes fixé à 5,61 MdsUSD.

Comcast cède 2,87% après une performance décevante. L'opérateur de télécommunications a publié un BPA en baisse de 16,7% à 1,04 USD au titre du 2e trimestre 2026, un niveau toutefois supérieur à l'estimation moyenne des analystes, qui était de 0,96 USD. L'EBITDA ajusté est en retrait de 13,4% à 8,9 MdsUSD (-5,3% en pro forma).

En revanche, Lockheed Martin grimpe de plus de 10%, soutenu par le relèvement de ses objectifs annuels et ses robustes résultats. Le BPA pour 2026 devrait se situer entre 29,95 et 30,65 USD, contre une fourchette précédente de 29,35 à 30,25 USD. Le groupe d'aéronautique et de défense vise désormais un résultat opérationnel entre 8 500 et 8 700 MUSD (contre de 8 425 à 8 675 MUSD précédemment). Les revenus devraient se situer entre 79,75 et 81,75 MdsUSD (contre une estimation antérieure entre 77,5 et 80 MdsUSD). Au 2e trimestre 2026, le chiffre d'affaires a augmenté de 11% à 20,06 MdsUSD. Le résultat opérationnel s'est accru à 2 162 MUSD, contre 571 MUSD il y a un à la même période.

De plus, Honeywell Technologies ( 6%) signe de loin la plus forte hausse du Dow Jones. L'entreprise mondiale spécialisée dans l'automatisation a dévoilé ce jeudi un bénéfice en hausse de 5% à 2,24 MdsUSD au 2e trimestre. Il est dopé par la vigueur de ses métiers en lien avec l'automatisation de la maintenance des bâtiments. Le groupe a relevé dans la foulée ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice. Il vise désormais sur une croissance organique de 3 à 4% de son chiffre d'affaires annuel, contre une prévision antérieure de 2 à 3%. Les revenus sur ce trimestre ont augmenté de 4% en organique à près de 10 MdsUSD.

Le marché de l'emploi reste sous tension

Côté statistiques, les nouvelles inscriptions au chômage sont largement sous les attentes. Le Département du Travail des Etats-Unis indique avoir comptabilisé 187 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires lors de la semaine du 13 juillet. Ce chiffre est en baisse de 22 000 par rapport au niveau de la semaine précédente (qui a été révisé à la hausse, de 208 000 à 209 000). Il est très inférieur au consensus qui tablait sur 212 000 nouvelles inscriptions.