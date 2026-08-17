Wall Street affiche des résultats mitigés, les tensions au Moyen-Orient éclipsant la bonne santé du secteur technologique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices: le Dow Jones recule de 0,37 %, le S&P 500 de 0,13 %, le Nasdaq progresse de 0,12 %

* Les entreprises de stockage de données et les fabricants de puces mémoire surperforment leurs concurrents

* L'action américaine de Vista Energy progresse après l'acquisition d'une participation par Peter Thiel

(Mise à jour avec les cours de fin de matinée) par Avinash P et Purvi Agarwal

Le S&P 500 et le Dow Jones ont légèrement reculé lundi, les tensions entre les États-Unis et l'Iran ayant pesé sur le moral des investisseurs, tandis que certaines valeurs technologiques ont progressé après l'annonce de prévisions de chiffre d'affaires solides par le laboratoire d'IA Anthropic.

Téhéran va intensifier les tensions dans le détroit d'Ormuz et dans l'ensemble de la région si la diplomatie avec les États-Unis échoue, a déclaré à Reuters un haut responsable iranien, soulignant un changement de politique iranienne privilégiant l'offensive plutôt que la défense.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé d’environ 0,3 %, tandis que l’indice énergétique du S&P 500

.SPNY a gagné 0,2%.

«(Les investisseurs) se disaient que les guerres finissent toujours par prendre fin. Je ne pense pas que quiconque ait pris en compte le fait que cela pourrait encore durer alors que nous approchons de la fin de l’été », a déclaré David Morrison, analyste de marché senior chez Trade Nation.

Par ailleurs, Reuters a rapporté vendredi qu’Anthropic, qui se prépare à son introduction en bourse, prévoyait pour 2028 un chiffre d’affaires compris entre environ 190 et 200 milliards de dollars, selon deux personnes proches des finances de l’entreprise.

Les fabricants de puces ont mené la hausse parmi les valeurs technologiques. Western Digital WDC.O et Sandisk SNDK.O ont respectivement progressé de 6,3 % et 10 %, ce qui en a fait les valeurs les plus performantes de l’indice de référence.

Les valeurs technologiques du S&P 500 .SPLRCT ont progressé de 0,6 %, limitant ainsiles pertes dans les autres secteurs etdynamisant le Nasdaq, fortement orienté vers les technologies.

La semaine prochaine, les marchés suivront de près les résultats du fabricant de puces Nvidia NVDA.O , la société la plus valorisée au monde , à la recherche d’indices permettant de déterminer si la dynamique portée par le secteur technologique peut perdurer. L’action Nvidia a progressé de 1 %.

Danni Hewson, responsable de l’analyse financière chez AJ Bell, a déclaré qu’une plus grande clarté concernant les investissements dans l’IA et la source des rendements apaisait les craintes immédiates d’un « éventuel boom puis effondrement de l’IA ».

À 11 h 32 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 198,47 points, soit 0,37 %, à 53 533,94, le S&P 500 .SPX perdait 10,51 points, soit 0,13 %, à 7 775,25, et le Nasdaq Composite .IXIC gagnait 32,38 points, soit 0,12 %, à 26 761,55.

Les baisses enregistrées par Microsoft MSFT.O et Sherwin-Williams SHW.N ont pesé sur le Dow Jones.

Les inquiétudes concernant le retour sur investissement des investissements dans l’IA ont récemment malmené les valeurs du secteur des semi-conducteurs, mais des résultats trimestriels solides et des prévisions indiquant une demande résiliente ont contribué à propulser le Nasdaq .IXIC à moins de 1,5 % de son plus haut historique.

Le S&P 500 .SPX a clôturé jeudi à un niveau record après qu’une série de données d’inflation modérées a incité les traders à revoir à la baisse les probabilités d’une hausse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale américaine lors de sa réunion de septembre.

Selon l’outil FedWatch du CME, les traders tablent désormais sur une probabilité de près de 31 % que la Fed relève ses taux de 25 points de base le mois prochain, ce qui est nettement inférieur à la probabilité quasi égale d’une hausse par rapport à un statu quo enregistrée il y a une semaine.

Pour sa part, le Wells Fargo Investment Institute a revu ses prévisions concernant la Fed et table désormais sur une hausse de 25 points de base des taux cette année , alors qu’il ne prévoyait auparavant aucun changement .

Les résultats trimestriels de Walmart WMT.O , figure de proue de la grande distribution, et de Home Depot HD.N , enseigne spécialisée dans la rénovation, qui comptent parmi les rares entreprises à ne pas avoir encore publié leurs résultats dans le cadre de la saison des résultats actuelle, seront suivis de près cette semaine.

Parmi les autres titres qui ont fait parler d’eux, l’action Vista VISTAA.MX VIST.N , cotée aux États-Unis, a gagné 5,1 % après que Peter Thiel a acquis une participation de 1 % dans cette société pétrolière latino-américaine.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse, dans un rapport de 1,67 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,31 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 18 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et trois nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 71 nouveaux plus hauts et 85 nouveaux plus bas.