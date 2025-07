Wall Street a repris sa hausse après une pause

(AOF) - Les indices américains ont terminé la séance dans le vert, soutenus par l’espoir de voir les États-Unis signer des accords avec leurs partenaires commerciaux. La Fed a publié le compte-rendu de sa dernière réunion politique monétaire et compte toujours baisser ses taux cette année, mais peu de ses membres sont en faveur d’un assouplissement monétaire dès le mois de juillet. Au niveau des valeurs, Nvidia a temporairement dépassé les 4 000 milliards de dollars de capitalisation. Le Dow Jones a progressé de 0,49 % et le Nasdaq s’est apprécié de 0,94 % et a touché un nouveau record en séance.

Merck (+2,88 %, à 83,71 dollars) a annoncé une grosse acquisition, qui va lui permettre de mettre la main sur un traitement premier de sa catégorie. Le laboratoire américain a donc conclu un accord définitif au terme duquel il s’engage, via une filiale, à procéder à l’acquisition de Verona Pharma (+20,62 %, 104,77 dollars), une société spécialisée dans les maladies respiratoires, pour une valeur totale d’environ 10 milliards de dollars. Cette opération est l’occasion pour Merck d’ajouter à son portefeuille de produits cardio-pulmonaires en pleine croissance le traitement Ohtuvayre.

Les chiffres économiques du jour

Les stocks de pétrole brut ont fortement augmenté de 7,070 millions de barils la semaine dernière, contre une hausse de 3,845 millions de barils une semaine plus tôt. Les analystes tablaient sur un repli de 1,7 million de barils. Parallèlement, les stocks hebdomadaires de produits distillés se sont affaissés de 0,825 million de barils, contre une prévision de -0,3 million et un précédent à -1,71 million de barils. Enfin, les stocks de fioul de chauffage ont augmenté de 0,603 million de barils, alors qu’ils avaient diminué de 0,202 million de barils une semaine plus tôt.

Au mois de mai, les stocks des grossistes ont reculé de 0,3 %, conformément aux attentes. En avril, ils avaient progressé de 0,2 %.

Les valeurs

Eli Lilly

Les autorités sanitaires américaines ont approuvé une mise à jour de l'étiquette avec un nouveau schéma posologique pour Kisunla, le traitement anti-amyloïde à prise mensuelle d'Eli Lilly pour les adultes atteints de la maladie d'Alzheimer symptomatique précoce. Lors d'une étude, le nouveau schéma posologique a significativement réduit l'incidence des anomalies d'imagerie liées à la présence d'amyloïde avec œdème/épanchement par rapport au schéma posologique initial à 24 et 52 semaines.

Gilead Sciences

Gilead Sciences a annoncé un partenariat avec le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme dans lequel il s'engage à fournir du Lénacapavir, un inhibiteur de capside du VIH-1 injectable deux fois par an. L'objectif est la fourniture de suffisamment de doses pour atteindre jusqu'à deux millions de personnes sur trois ans, sans aucun profit pour Gilead.

UnitedHealth

Selon le Wall Street Journal, l'unité criminelle contre la fraude aux soins de santé du ministère de la Justice a avancé dans son enquête sur les pratiques de facturation de Medicare d'UnitedHealth. Ces dernières semaines, de nouveaux éléments sont apparus, toujours selon le média américain. Des anciens employés ont indiqué que les enquêteurs avaient posé des questions détaillées sur les efforts de la société UnitedHealth pour encourager certains diagnostics lucratifs, notamment en testant des patients et en mettant en place la bonne procédure pour garantir la détection des pathologies.

Starbucks

La chaîne américaine de cafés Starbucks a reçu des offres pour valoriser ses activités en Chine jusqu'à 10 milliards de dollars, ont déclaré à CNBC trois personnes familières avec le processus de transaction. Le groupe américain est en train d'évaluer les offres, les propositions de structure de l'opération et les propositions de valorisation après la vente de la part des soumissionnaires. "Nous souhaitons conserver une participation significative dans Starbucks China", a précisé un porte-parole du groupe.