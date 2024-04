Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: à la pire semaine de 2024 succède la meilleure information fournie par Cercle Finance • 29/04/2024 à 07:32









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a terminé en forte hausse vendredi, les principaux indices ayant clôturé au zénith : elle a décidé de passer outre un indice PCE au-delà des attentes et de se concentrer sur les bons trimestriels de Microsoft (+1,8%), Snap (+23,4%) et Alphabet (+10%), qui ont compensé les déceptions de Meta mercredi et d'Intel jeudi soir.



Le Dow Jones s'est octroyé 0,4% à 38.240, le Nasdaq Composite a gagné 2% à 15.928 et le S&P500 a pris 1% pour terminer au contact des 5.100. Ainsi, le 'S&P' et le Nasdaq ont affiché leur meilleure semaine de l'année (+2,7% et +4,4% respectivement) après avoir bouclé la pire depuis octobre 2023 ou janvier 2022.



Alphabet a devancé Nvidia qui a bondi de +6,2%. Parmi les meilleures performances du jour, on retrouvait également Micron et Applied Materials (+3%), Amazon (+3,4%) et Broadcom (+3,8%), tandis qu'Intel a dévissé de 9,2% sur des prévisions décevantes.



Côté taux, les T-Bonds -qui venaient d'afficher leurs pires niveaux de l'année jeudi soir- se sont légèrement détendus avec la parution d'un indice d'inflation 'PCE' un peu plus élevé qu'anticipé par les économistes, s'établissant à +2,7% (+2,8% en sous-jacent) en mars.



Toujours au chapitre des statistiques, les dépenses des ménages américains ont augmenté de 0,8% en mars par rapport au mois précédent, tandis que leurs revenus ont progressé de 0,5%. Enfin, l'indice UMich de confiance des consommateurs s'est dégradé plus fortement qu'estimé initialement en avril, à 77,2 contre 77,9 en première lecture.



A en croire l'outil FedWatch de CME Group, la probabilité estimée d'une baisse de taux au mois de juin est revenue autour de 12%, et celle d'une baisse en septembre est retombée à 44%, à quasi-égalité avec le scénario d'une poursuite du 'statu quo' (40%).





